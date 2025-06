Teutschnethal gosti veliko nagrado Nemčije, deseto dirko motokrosističnega prvenstva MXGP. To je proga, kjer je Jan Pancar vselej najboljši. Četrto mesto na kvalifikacijah je napovedalo, da lahko doseže uspeh kariere. Štart prve vožnje je ob 14.15, druge pa ob 17.10. Medtem pa dobre novice od doma sporoča Tim Gajser, ki uspešno okreva po operaciji rame in že razmišlja o vrnitvi.

Pred deseto dirko svetovnega prvenstva v motokrosu MXGP se je oglasil Tim Gajser (Honda), ki se mu je po prvih petih dirkah, ko je trikrat zmagal in prepričljivo vodil v skupnem seštevku, nasmihal šesti naslov svetovnega prvaka. A si je 21. aprila na VN Švice izpahnil ramo, na prvem treningu po vrnitvi na motor še enkrat in je moral zato na operacijo. Izpušča že četrto zaporedno dirko. Na začetku se je govorilo, da se po podobnih poškodbah okreva vsaj tri mesece, a vemo, kako trdoživ je Gajser. "Ogrevanje gre v pravi smeri. Vsak dan sem močnejši. Pogrešam dirkanje in motor. Srečno moji ekipi," je prek družabnih omrežij sporočil 28-letnik in objavil fotografijo iz telovadnice. In še zapisal: "Vrnitev se nalaga."

Ob odsotnosti Gajserja pa navdušuje drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM). V zasebni družinski ekipi, ko sta na večini dirk za vse sama z očetom, premaguje tudi tovarniške voznike in voznike v ekipah s precej številčnejšo podporo. Takih je vsaj 20. V soboto je bil na kvalifikacijah v Nemčiji četrti, kar je njegov najboljši dosežek doslej. Na dirkah ima najboljšo uvrstitev peto mesto z lanske VN Kitajske, a takrat je bila konkurenca precej oslabljena. V šibkejšem razredu MX2 je bil najboljši šesti prav v Nemčiji. Zato je bilo pričakovati, da bo ta konec tedna odličen. Če se mu le ne ponovi VN Francije izpred tedna dni, ko je bil šesti na kvalifikacijah, potem pa na dirki samo 12.

MXGP, po kvalifikacijski vožnji (9/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 449 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 404

3. Tim Gajser (Honda) 305

4. Glenn Coldenhoff (Fantic) 302

5. Ruben Fernandez (Honda) 298

6. Maxime Renaux (Yamaha) 293

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 145

V šibkejšem razredu MX2, kjer tekmujejo mladeniči, mlajši od 23 let, je prvo vožnjo dobil predlanski prvak Andrea Adamo (KTM). Drugi je bil Sacha Coenen, tretji pa vodilni v prvenstvu Simon Längenfelder. Vsi trije so torej člani tovarniške ekipe znamke KTM.

Druga vožnja bo ob 16.10.