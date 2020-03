Ko ga dobili na čiščenje, jih je skoraj kap #video

Avstralec je podjetju za čiščenje avtomobila pripeljal volkswagen golfa, ki ga je v notranjosti močno napadla plesen. Kljub navidezno nerešljivem položaju so ga uspeli povsem očistiti in obnoviti.

Zgodbo o tem avtomobilu je delilo avstralsko podjetje za Professional Car Detailing (PCD) čiščenje avtomobilov, ki se sicer ukvarja tudi s tako imenovanim »detailingom« oziroma naprednemu in zelo natančnemu čiščenju avtomobilov. Tovrstne storitve smo v zadnjih letih že spoznali tudi v Sloveniji, kjer nekateri lastniki avtomobilov za temeljito čiščenje in postopke vzdrževanja namenijo tudi zelo visoke zneske.

Predvidevali so, da je lastnik morda pozabil zapreti stransko okno in res, lastnik je golfa nedavno za teden dni pustil na parkirišču. Foto: Professional Car Detailing V golfu najprej poplava, nato plesen

Primer iz Avstralije je vendarle drugačen. Pri PCD so povedal, da so bili sprva zgroženi nad stanjem avtomobila in da so se lastniki z njim do njih celo pripeljali. Mehansko je bil volkswagen golf sicer brezhiben, a notranjost je pošteno zdelala plesen.

Slabo stanje pa večinoma ni bilo posledica zanemarjanja, temveč vode, ki se je dlje časa zadrževala v vozilu. Čistilci so neuspešno iskali luknjo, skoz katero bi voda lahko pronicala v avtomobil. Predvidevali so, da je lastnik morda pozabil zapreti stransko okno in res, lastnik je golfa nedavno za teden dni pustil na parkirišču.

Končni izdelek je osupljiv, saj ni nikjer več sledi plesni. Čistilci so se opremljeni z rokavicami, respiratorji in najrazličnejšimi čistilnimi sredstvi uspešno spopadli z notranjostjo vozila in golfa vrnili lastniku v zelo dobrem stanju. Odstraniti so morali sedeže in preproge, cel avtomobil najprej dobro osušiti, očistili in ga nato sestavili nazaj.

Foto: Professional Car Detailing

Stranska vrata in po čiščenju (spodaj). Foto: Professional Car Detailing

