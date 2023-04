Izguba baterije po 300 tisoč kilometrih? Tesla razkriva podatke.

Tesla je za modela S in X razkrila povprečno izgubo kapacitete baterij po prvih prevoženih 200 tisoč miljah oziroma 320 tisoč kilometrih. V povprečju je baterija v tem času izgubila okrog 12 odstotkov začetne kapacitete, torej okrog 50 kilometrov dosega. Degradacija baterije se sicer razlikuje glede na tip baterije, njeno velikost in podobno.

Tesla za zdaj še ni razkrila podatkov za najbolj razširjena modela 3 in Y, ker zanju še ni na voljo dovolj vozil s toliko prevoženimi kilometri. Prvi podatki so kazali na desetodstotno izgubo po dobrih 160 tisoč kilometrih in 15-odstotno po 320 tisoč kilometrih, a je bil, kot rečeno, vzorec vozil še premajhen. Pri Tesli so zdaj napovedali, da bodo podatke o stanju baterij sporočali pogosteje.

Kaj vse vpliva na izgubo kapacitete baterije?

Na degradacijo oziroma izgubo kapacitete vpliva veliko dejavnikov. Med njimi so najprej pogostost polnjenja z visokimi močmi na polnilnicah DC (enosmerni tok), manjše baterije imajo več polnilnih ciklov, na stanje vpliva tudi pogostost skrajnega praznjenja in polnjenje baterije do sto odstotkov.

"Če ves čas polnimo z visoko močjo, z veliko kilovati in vedno do stoodstotne napolnjenosti, bo to na baterijo vplivalo zelo slabo. Iz podatkov lahko tudi analiziramo število t. i. hitrih in počasnih polnjenj, saj avtomobili to že beležijo. Večji ko je delež hitrih polnjenj, nižji bo SoH baterije. Povezava je zelo izrazita in nazorna. Pomembno je tudi, koliko je napolnjena baterija na parkirišču. Naš avtomobil je v povprečju namreč parkiran več kot 20 ur na dan. Pri tem ni dobro, da ima medtem baterija od 80- do stoodstotno napolnjenost. Za baterijo je bolj zdravo, če avtomobil pakiramo s 40 ali 50 odstotki energije. Na kakovost baterije vpliva tudi način vožnje oziroma agresivnost, prav tako zunanje temperature. Vse skrajnosti vplivajo na stanje baterije," je v pogovoru za Siol.net povedal Marcus Berger, direktor avstrijskega podjetja Aviloo. V tem so kot eni prvih izdelali kompleksen pregled stanja obstoječe baterije rabljenega električnega avtomobila.