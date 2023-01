Izbrali so Turke: Toyota v Evropi prvič s proizvodnjo baterij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toyota in Turčija

Toyota bo v svoji turški tovarni prvič v Evropi začela proizvajati priključne hibride in tudi lastne baterijske pakete.

Toyota bo v turškem mestu Sakaryja izdelovala drugo generacijo modela C-HR, ki bo na voljo tako s samopolnilnim kot tudi priključno-hibridnim pogonom. S tem bodo sploh prvič v Evropi začeli proizvajati tako priključnega hibrida kot tudi baterijske pakete.

Prva med osmimi evropskimi tovarnami tudi z lastnimi baterijami

Letno bodo izdelali do 75 tisoč teh baterijskih enot, ki jih bodo uporabili za priključne hibride. Nadgradnja proizvodne linije bo stala 317 milijonov evrov, kar bo celotno naložbo v turško tovarno povečalo na 2,3 milijarde evrov. Dodatno bodo zaposlili tudi okrog 60 ljudi. Baterijske enote bodo začeli sestavljati konec letošnjega leta.

Toyota ima v Evropi sicer osem tovarn, in sicer poleg Turčije še na Poljskem, v Veliki Britaniji in Franciji ter na Poljskem in Češkem. V Evropi skupno zaposlujejo okrog 25 tisoč ljudi.