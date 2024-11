Iz Poljske raje v Nemčijo? Kitajci kažejo mišice.

Kitajski Leapmotor je v svoji tovarni na Poljskem že začel proizvodnjo električnega malčka T01, ki je v izbranih državah na voljo evropskim kupcem. V isti tovarni bi morali začeti tudi proizvodnjo drugega modela B10, a proizvodnjo bi lahko kitajsko-evropska organizacija preselila v Nemčijo. Tako je poročal Reuters in se skliceval na svoje vire znotraj tovarne.

Nagrada Nemčiji, ker je proti višjim carinam za kitajske električne avtomobile?

Potencialni oziroma domnevni razlogi so zanimivi. Kitajska vlada je svojim organizacijam v obdobju, ko se med Pekingom in Brusljem še naprej odvijajo pogajanja o povišanih carinah za uvoz kitajskih električnih avtomobilov v Evropo, "svetovala" zamrznitev novih naložb. To velja za evropske države, ki podpirajo višje carine. Poljska je med temi državami, Nemčija pa je bila vselej proti.

Uradnih komentarjev s kitajskega trgovinskega ministrstva in Stellantisa za zdaj še ni. Tako ostaja odprto vprašanje, ali bi lahko Leapmotor iz tovarne v poljskem Tchyju poleg modela B10 umaknil tudi omenjeni T01.

Za kitajsko znamko bi selitev proizvodnje v Nemčijo pomenila precej višje stroške dela, kar bo otežilo njihovo konkurenčnost na evropskem trgu.

Stellantis je lani kupil 20-odstotni delež v Leapmotorju, skupaj pa sta v razmerju 51:49 ustanovila tudi skupno podjetje Leapmotor International. Leapmotor bo prek Stellantisove prodajne mreže v Evropi prišel do 350 salonov.