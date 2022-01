Iz filma v resničnost: ta BMW zna spreminjati barvo #video

Sprememba barve avtomobila v nekaj sekundah s pritiskom na stikalo je bila domena predvsem znanstvenofantastičnih filmov. BMW je to tehnologijo razvijal zadnjih deset let in jo prenesel v resničnost. Za zdaj so prvi prototip predstavili na sejmu potrošniške tehnologije CES 2022 in tam z BMW iX z menjajočo se barvo poželi veliko pozornosti.

IX flow, kot so Bavarci poimenovali koncept, spreminja barvo s pomočjo e-črnila. Gre za enak material, ki ga uporabljajo v zelo tankih zaslonih, kot so e-bralniki. BMW je električni iX oblekel v posebno folijo, v kateri je več milijonov mikrokapsul e-črnila, ki so debeli toliko kot človeški las. Vsaka kapsula je napolnjena z negativno nabitim belim pigmentom in pozitivno nabitim črnim pigmentom. Električno polje tako aktivira beli ali črni pigment, ki se ob primernem električnem naboju pojavi na površju.

Ne le "vau" učinek, prednosti so tudi v praksi

Sprememba barve iz bele v črno se morda marsikomu ne zdi pretirano velik dosežek, a gre za enega prvih takšnih tehnoloških prebojev, ki bi lahko v prihodnosti imel tudi vpliv na samo učinkovitost električnih avtomobilov. V praksi bi lahko sprememba barve v belo poskrbela, da se poleti avto ne bi segrel na soncu in zato ne bi bilo treba poseči po hitrem ohlajanju notranjosti s klimatsko napravo. Pozimi bi, recimo, spremenili barvo v črno in s tem dosegli, da bi avtomobil ostal dlje časa toplejši, poraba električne energije pa bi zato bila ob segrevanju avtomobila manjša.

Elektroforetska tehnologija je tudi energetsko učinkovita, saj mora tok steči le takrat, ko spremenimo barvo. BMW pa poleg praktičnih prednosti poudarja predvsem individualno raznolikost takšne avtomobilske "obleke", saj bi lahko vsak lastnik po svojih željah spreminjal barvno kombinacijo avtomobila. Za zdaj sicer še ni nobenih novic o tem, ali bi ta tehnologija lahko prešla prag serijske proizvodnje in kdaj bi to. In nihče se, za zdaj, še ne ubada z zakonskimi določili oziroma s tem, ali bi lahko spremembo barve sploh dovolili v državah.

Foto: BMW

Foto: BMW