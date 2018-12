Italijanska lepotica na osvajalskem pohodu

Zanimivo je, kako lahko ista beseda pri različnih ljudeh izzove različne asociacije. Avtomobilski navdušenci ob omembi besed Alfa Romeo gotovo najprej pomislijo na strast, čustva in prefinjen dizajn. December je poln takih in drugačnih čustev, za še bolj praznično obarvan mesec pa so poskrbeli pri slovitem italijanskem proizvajalcu avtomobilov, saj so po novem Giulia in Stelvio ter druga vozila na zalogi na voljo po ugodnih in akcijskih cenah.

Alfa Romeo ima že od nekdaj edinstven in izviren pristop k oblikovanju avtomobilov: to je stična točka med obliko in strastjo, med ljubeznijo do najsodobnejše tehnologije in neustavljivimi čustvi.

Zahvaljujoč neverjetni zmogljivosti je prvo vozilo Alfa Romeo povzročilo, da so se v znamko zaljubile cele generacije. Njen uspeh je dobil neustavljiv zagon, pri čemer so padli vsi rekordi in od takrat je Alfa Romeo med navdušenci nad avtomobilizmom simbol nenehne tehnične evolucije in užitka v vožnji.

Vozniki Alfe vedo

Pri znamki poudarjajo, da jih strast žene že od nekdaj, zato vozila Alfa Romeo že od leta 1910 dosegajo največjo tehnično zmogljivost in dvigujejo vozno izkušnjo na najvišjo raven. Avtomobilov, kot radi rečejo sami, ne proizvajajo, ampak jih ustvarjajo. Lastniki Alfe Romeo bodo že vedeli, o čem govorimo.

Alfa Romeo ponuja brezčasno lepoto že vse od legendarnega modela Alfa Romeo 6C 2500 Freccia d‘Oro do modelov najnovejših generacij, Stelvia in Giulie. Čistokrvna in prepričljiva oblika. Vpadljivost, ki zasužnji srca voznikov in navdušencev nad avtomobilizmom.

Popolnoma novo vozilo Alfa Romeo Giulia so zasnovali, konstruirali in izdelali pravi navdušenci nad znamko Alfa Romeo, da bi izpolnili pričakovanja najzahtevnejših voznikov.

Skladno s tradicijo znamke Alfa Romeo Giulia ponuja inovativne tehnologije, vrhunsko dinamiko in vozne zmogljivosti, rezultat vsega pa je tudi najvišja stopnja varnosti.

Vključuje vse značilnosti prepoznavnega italijanskega oblikovanja: popoln občutek za razmerja, preprostost in končno obdelavo vrhunske kakovosti. Giulia se seveda ponaša tudi z legendarno trikotno masko hladilnika, najslavnejšim in najbolj prepoznavnim slogovnim elementom v zgodovini avtomobilske industrije.

Bit popolnoma novega vozila Alfa Romeo Giulia se skriva pod plaščem elegance, njena mehanika pa izvablja čustva že od prvega pogleda.

Tehnologija – razvijanje inovativnih čustev

Giulia vam je na voljo z vso najsodobnejšo tehnologijo. Tako s področja varnosti, kot tudi s področja informacijsko-razvedrilnih sistemov. Kabina vozila je zasnovana tako, da je voznik v samem središču in obdan z vsemi mogočimi ergonomskimi funkcijami. Nobena podrobnost ni prepuščena naključju. Harmonija med človekom in strojem.

Vsak krmilnik v vozilu je jasen in intuitiven. Tako je vsa pozornost voznika varno usmerjena na cesto in upravljanje vozila – čista zabava za volanom, kot jo lahko pričakujete samo v vozilu Alfa Romeo.

Za prebujenje intenzivnih čustev ob vožnji Giulie je najbolj zaslužna mehanska zasnova: pogon na zadnji kolesi, optimalna porazdelitev teže, najsodobnejša shema vzmetenja ter ekskluzivno razmerje med močjo in težo.

SPOZNAJTE ZUNANJOST, TEHNOLOGIJO, VARNOST, UČINKOVITOST, DINAMIČNOST, POGON IN OPREMO GIULIE Ste vedeli? Alfa Romeo Giulia je zmagovalka v dveh kategorijah za nagrado Sport Auto AWARD 2018. Nemški bralci avtomobilistične revije, navdušenci nad zmogljivimi avtomobili, so izbrali model Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio za najboljši model v kategoriji uvožena serijska limuzina/karavan do 100.000 evrov. To je bila 26. podelitev nagrad Sport Auto AWARD, ki jo enkrat letno organizira ena najboljših nemških avtomobilskih revij. Skupno se je 238 športnih avtomobilov pomerilo v 25 kategorijah, od katerih jih ima 15 dodatni razred uvoženih avtomobilov. Očitno je bil med več kot 11 tisoč bralci, ki so oddali svoj glas, precejšen del navdušencev nad vozili znamke Alfa Romeo.

Stelvio je prvi Alfin križanec, ki že z imenom (nosi slavno ime znamenitega gorskega prelaza) nakazuje, kaj mu diši. Torej športna vožnja po čim bolj zaprtih ovinkih. Njegovi snovalci pravijo, da je Stelvio najprej Alfa Romeo, šele nato pa predstavnik prestižnih križancev. Tudi Stelvio namreč izraža pristni Alfin športni duh, kar po drugi strani ne čudi, saj je bila njegova osnova kar Giulia.

Gre torej za pomemben mejnik. Blagovna znamka je ustvarila inovacijsko mojstrovino, a ob tem ostala zvesta svojemu edinstvenemu pristopu k snovanju vozil. Pri znamki menijo, da lahko vozilo Stelvio s svežim in čustvenim pristopom postane pomemben del SUV-ponudbe.

Pri zasnovi ni nobenega pretiravanja, pa vendar je za pravega navdušenca vsaka poteza spektakularna.

Pomenljiva lepota in vrhunske tehnologije

Stelvio odlikujejo zmogljivi aluminijasti motorji, ki zagotavljajo najboljši pospešek v razredu, štirikolesni pogon Q4, popolna porazdelitev mase v razmerju 50 : 50, premierno predstavljeni tehnološki in varnostni sistemi, najboljše krmilno razmerje v razredu ter ročična gred iz ogljikovih vlaken.

Oblika, ki je nastala po navdihu vozil višjega razreda in dediščine znamke, vzbuja pozornost in je hkrati tudi namensko zasnovana. Vsi deli so oblikovani na osnovi mehanike vozila, podobno kot obleka, ki se prilega telesu športnika. Vse podrobnosti so zasnovane tako, da izboljšajo aerodinamiko in brez pretiravanja poudarijo zmogljivost modela Stelvio. Pri Alfi Romeo temu rečejo "pomenljiva lepota".

Avtomobil odlikujejo vrhunske tehnologije, ustvarjene za varnost, ter informacijsko-razvedrilni sistem v vozilu in lahka pogonska gred iz ogljikovih vlaken. Omeniti velja široko paleto učinkovitih in hkrati izjemnih pogonskih sklopov ter patentiranih dinamičnih rešitev.

Stelvio na zelo prepričljiv način povzema bit zgodovine, ki jo ta znamka kot ena izmed najbolj romantičnih piše že več kot stoletje.