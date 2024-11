Imajo zvezane roke: Abarth brez novih bencinskih športnikov

Pri Abarthu imajo zvezane roke in svojih prihodnjih športnih avtomobilov ne bodo več izdelovali z visokozmogljivostnimi bencinskimi motorji.

Pri Abarthu bodo morali vse staviti na zmogljive električne pogone, je za britanski Autocar povedal njihov evropski direktor Gaetano Thorel. Bencinsko gnana modela 595 in 695 so umaknili s trga, ob tem pa predstavili mala električna športnika na osnovi fiata 500e in 600e.

Vse več držav z visokimi dajatvami za bencinske športnike

Brez ustrezne prodaje električnih modelov imajo proizvajalci v Evropi zvezane roke pri klasičnih avtomobilih z bencinskimi motorji. To še posebej velja za športne modele. Avtomobile z več kot 180 grami izpusta ogljikovega dioksida na kilometer čaka v Italiji letno od tisoč do dva tisoč evrov dodatnih stroškov iz naslova registracije. Thorel napoveduje, da bodo kupcem raje ponudili primerljivo zmogljive električne modele.

Pri Fiatu bodo sicer model 500 opremili z blago hibridnim pogonom, ki pa pri Abarthu ne pride v poštev. Iz tega pogona ne bi mogli dobiti dovolj moči, ki jih kupci pričakujejo od Abarthove znamke. Thorel je ob tem še dodal, da v prihodnje ni izključena Abarthova dodelava tudi Fiatovih modelov zasnove manjših športnih terencev oziroma križancev.