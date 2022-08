Ilirska Bistrica že 15 let gosti najboljše iz Evrope

V soboto in nedeljo bo na pet kilometrov dolgem odseku med Ilirsko Bistrico in Šembijami spet potekala tradicionalna gorskohitrostna dirka. Organizatorji so prejeli 217 prijav, med njimi prijave vseh najboljših iz letošnjega evropskega prvenstva. Prvi favorit dirke bo stari znanec Christian Merli, ki letos v kategoriji odprtih dirkalnikov (formule in športni prototipi) tudi vodi v evropskem prvenstvu.

Pred 15 leti junaka dirke Regal in Vilarino

Ilirskobistriška dirka je že 15 let del koledarja evropskega gorskega dirkanja, ki je najvišja raven te avtomobilske discipline. Leta 2007 je z vključitvijo med najboljše dirke slovenska prireditev dobila pomembno potrditev kakovosti, ki jo je ekipa takratnega organizatorja Mira Gardelina kazala že vse od krstne dirke leta 1995. Gardelinu je uspelo v Ilirsko Bistrico že pred prihodom evropskega prvenstva pripeljati najboljše evropske voznike, kar sta bila pred slabimi 20 leti predvsem Španec Ander Vilarino in žal že pokojni Lionel Regal.

Oba sta s formulama 3000 pokazala vrhunsko raven dirkanja pri osupljivih hitrostih, kar je bil primer tudi v izvedbi prve evropske dirke proti Šembijam – takrat je Regal za 1,5 sekunde ugnal Vilarina in drugič zaporedoma slavil v Ilirski Bistrici. Najhitrejši Slovenec je bil na šestem mestu Vladimir Stankovič s formulo 3000. V slovenskem državnem prvenstvu so bili najhitrejši Milan Bubnič, Samo Valant (oba lancia delta) in Andrej Jereb (toyota corolla WRC).

Vsako leto odlično vzdušje na ovinkih proti Šembijam. Foto: WRC Croatia

Ilirska Bistrica je domača dirka za državnega prvaka Milana Bubniča, ki prihaja iz Klenika pri Pivki. Foto: WRC Croatia

Tudi letos bo vozilo več kot 200 tekmovalcev

Tudi leta 2008 je nato na dirki zmagal Regal, kar je bila zanj tretja in zadnja zmaga na cesti proti Šembijam. Leta 2009 se je na dirki z izjemnim športnim prototipom osella FA30, ki je v naslednjem desetletju prevladoval na gorskih dirkah in zasenčil do takrat vodilne formule 3000, z zmago predstavil italijanski šampion Simone Faggioli. Leta 2010, ko so prireditev iz julija prvič prestavili na konec avgusta in jo je namesto Gardelinove ekipe prvič organiziralo ljubljansko društvo AMD SA-I, je dirka potekala v spomin na Regala. Le dva tedna prej je življenje izgubil v hudi nesreči na dirki za EP v Švici. Na dirki, ki je leta 2010 prinesla številne spremembe, se je na zmagovalne stopničke zavihtel tudi Vladimir Stankovič (F3000).

Tudi letos se glede na prijave konec tedna obeta vrhunska prireditev. Na dirki lahko pričakujemo več kot 200 tekmovalcev v najrazličnejših dirkalnikih, od športnih prototipov do skrajno predelanih dirkalnikov, starodobnikov in pokalnih twingov.