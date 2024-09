Hyundai santa fe bo sodil med najbolj posebne in drzno oblikovane športne terence na slovenskih cestah.

Za Hyundai je poleg tucsona prav santa fe primer uspešnosti v razredu športnih terencev. V Evropi so jih v zadnjih 22 letih prodali več kot 450 tisoč. Zdaj je tudi v Slovenijo pripeljal v novi generaciji, ki oblikovno prav gotovo sodi med najbolj drzne avtomobile leta. To še posebej velja ob zavedanju, da je santa fe za Hyundai eden od stebrov prodaje in da je tak oblikovalski pristop zagotovo tudi določeno tveganje.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Malenkost daljši, a predvsem bistveno drugačen

Novi santa fe je 4,5 centimetra daljši kot do zdaj, a ta prirastek bo težko opaziti – v oči namreč padeta predvsem nova zasnova zadnjega dela in celovit oblikovalski jezik. Ta v marsičem povzema linije, ki jih poznamo z avtomobilov električne družine ioniq.

Hyundai santa fe je dolg 4,83 metra, širok je 1,9 metra in brez strešnih nosilcev visok 1,72 metra. Medosje znaša 2,81 metra.

Premijski občutek v notranjosti športnega terenca

Santa Fe je na voljo v različicah s petimi, šestimi in sedmimi sedeži. Pri petsedežni različici bo prostornina prtljažnika vsaj 711 litrov, pri šestih ali sedmih sedežih pa 628 litrov. Doplačilo za šest- ali sedemsedežno različico znaša 1.250 evrov.

Občutek v notranjosti je zelo kakovosten, materiali so odlični in vse to pripomore k prefinjenosti avtomobila. Santa fe se prav gotovo lahko postavi vsaj ob bok nemškim premijskim veljakom, kamor Hyundai s svojimi vozili višjega razreda vse bolj odločno stopa.

Preprosta ponudba pogonov, na voljo sta klasični in priključni hibrid

Santa fe ponuja dva hibridna pogona, to sta klasični samopolnilni in priključni. Pri prvem je sistemska moč 158 kilovatov, pri priključnem pa 186 kilovatov. Količina navora je pri obeh enaka (367 Nm), pospešek pa od devet do deset sekund (9,6 oziroma 9,3 s). Oba pogona imata najvišjo hitrost 180 kilometrov na uro.

Klasični hibrid bo v Sloveniji stal vsaj 50 tisočakov, pri enaki opremi pa je cena za priključni hibrid okroglih deset tisoč evrov višja. Doplačilo za štirikolesni pogon znaša šest tisoč evrov, je pa pogon na dve kolesi na voljo le s klasičnim hibridnim pogonom.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič