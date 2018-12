Hrvati bodo gradili svojo najdražjo cesto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvati bodo na Reki gradili novo cesto do pristaniškega terminala, kjer bo kilometer ceste stal več kot 20 milijonov evrov.

Video: Animacija prihodnje ceste na Reki

Slabe tri kilometre dolga cesta bo postala najdražja cesta na Hrvaškem glede na strošek gradnje posameznega kilometra, je poročal Jutarnji list. Vsak kilometer bo stal debelih 20 milijonov evrov.

Na treh kilometrih kar trije viadukti in 1,2-kilometrski predor

Razlog za visok strošek je zahtevnost gradnje od državne ceste do pristanišča. Na tej razdalji bodo trije viadukti v skupni dolžini 516 metrov in tripasovni predor, dolg 1,2 kilometra. Skupno bodo zgradili za skoraj 1,8 kilometra objektov in postavili za 1,4 kilometra podpornih zidov.

Sredstva za gradnjo bodo Hrvati dobili iz državnega proračuna in skladov Evropske unije. Ta bo namenila 442 milijonov kun nepovratnih sredstev, Hrvaška pa še preostalih 15 odstotkov. Skupni strošek gradnje bo 520 milijonov kun oziroma 70 milijonov evrov.

Dela se bodo začela po koncu javnega razpisa za gradnjo in trajala predvidoma tri leta.