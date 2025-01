Poleg BMW je na sejmu CES v Las Vegasu novosti pokazala tudi Honda. Tudi pri Japoncih gre za koncepte in sicer dveh vozil nove električne serije 0, ki pa sta po besedah Hondinih predstavnikov že blizu končne serijske podobe. To je zanimivo glede na dokaj drugačno, nekonvencionalno in celo rahlo futuristično zasnovano zunanjost obeh vozil. Oba avtomobila bosta na ceste pripeljala leta 2026, izdelovali pa ju bodo v Ohiu, ZDA.

Pri Hondi za zdaj niso razkrili nikakršnih tehničnih podrobnosti obeh novih modelov. Znano je le, da bosta delovala na novem informacijskem vmesniku in da bosta omogočala samodejno vožnjo tretje stopnje. Celoten sistem umetne inteligence so pri Hondi razvilis samostojno in ga poimenovali ASIMO - se še spomnite istoimenskega Hondinega robota iz osemdesetih let?

Kaj napoveduje odrezan volanski obroč?

Pogled na notranjost napoveduje digitalna stranska ogledala z zasloni v kotu armaturne konzole (podobno kot že nekdanja honda e), digitalni zasloni se razprostirajo prek celotne širine, volanski obroč pa je na vrhu odrezan. To morda nakazuje na tehnologijo “steer-by-wire”, kjer volan nima več fizične povezave s kolesi.

Foto: Honda

