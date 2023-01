Gorivo tudi za naše avtomobile? Nov izum, ki prehiteva F1.

Dolivanje goriva, ki je brezfosilno in zniža izpust CO2 do 95 odstotkov, v dirkalnik razreda Rally1 na svetovnem prvenstvu.

Dolivanje goriva, ki je brezfosilno in zniža izpust CO2 do 95 odstotkov, v dirkalnik razreda Rally1 na svetovnem prvenstvu. Foto: P1 Fuels

Nekoč so avtomobilski proizvajalci prek relija razvijali in uveljavljali štirikolesni pogon, izpopolnjevali turbinske polnilnike, izumljali pnevmatike s polnilom in v najtežjih dirkaških razmerah na svetu za poznejšo vsakodnevno rabo pripravili še več tehničnih izumov. Nova sezona svetovnega prvenstva se je prejšnji konec tedna začela v Monte Carlu, kjer je bila pričakovano v ospredju tema alternativnih pogonov in tehničnih okvirjev, v katerih bo priljubljeni "WRC" deloval v prihodnosti. Avtomobilski svet se vrti proti smeri elektrifikacije in tudi tovarniške specialke imajo trenutno hibridne pogone.

Martin Popilka, izvršni direktor nemškega P1 Fuels. Foto: P1 Fuels

Poleg hibridnih pogonov je bila prva novost lanske sezone uporaba trajnostnega goriva z imenom P1, ki ga izdeluje podjetje P1 Performance Fuels iz Berlina. To je brezfosilno gorivo za klasične motorje z notranjim zgorevanjem. Svetovni reli je letos uporabo takega goriva za tovarniške specialke razreda Rally1 že zapovedal, in to štiri leta, preden bo enako storila tudi formula ena.

Gorivo P1 nima fosilnih sledi, za njegovo proizvodnjo uporabljajo elektriko iz obnovljivih virov. Za nemške vladne avtomobile so ga v Berlinu že ta mesec dali v testno uporabo, in to v povsem enaki obliki, kot je prejšnji konec tedna poganjal najhitrejše dirkalnike v Monte Carlu. To dokazuje, da je tovrstno obnovljivo gorivo mogoče uporabljati tudi v vsakdanjem prometu. V primerjavi s klasičnim gorivom je ogljični izpust zmanjšan za 95 odstotkov, to zatrjujejo vsaj proizvajalci zagonskega podjetja pod vodstvom Martina Popilke.

Gorivo P1 je skupek sintetičnih in biogoriv. Ta pridobijo iz rastlinskih odpadkov, sintetični del pa industrijsko iz vodika in dušika. Že omenjena obnovljiva elektrika, potrebna za industrijsko proizvodnjo takega goriva, prihaja iz vetra in sonca.

V formuli ena bodo sintentično gorivo začeli uporabljati leta 2026. Foto: P1 Fuels

Toyota je prevladovala v zadnjih dveh letih svetovnega prvenstva v reliju, enako tudi na uvodnem reliju letošnje sezone. Foto: Red Bull

Hibridno enoto izdelujejo Nemci in Avstrijci

Nova tehnična pravila za najvišji razred svetovnega relija se leta 2025, ko jih bo FIA ponastavila, ne bodo bistveno spremenila. Po besedah Andrewa Weathleyja, ki je direktor komisije za reli pri FIA, bodo pripravili evolucijo obstoječih pravil. Ta bodo usmerjena najprej v boljši izkoristek trenutnega hibridnega pogona, ki so ga v dirkalnike Rally1 prvič vgradili lani.

Izkoristek hibrida, ki združuje 1,6-litrski turbobencinski motor in dodatni 100-kilovatni elektromotor, kar skupno zagotavlja sistemsko moč do 386 kilovatov (več kot 500 "konjev"), je trenutno dokaj slab. S pomočjo elektrike iz baterije se dirkalniki peljejo le zelo kratek čas v servisni coni, na etapah pa uporaba električnega pogona še ni zapovedana.

Ta hibridni pogon sicer ni produkt avtomobilskih proizvajalcev, temveč je za vse enaka enota dveh zunanjih dobaviteljev – nemškega Shaefflerja (podružnica Compact Dynamics) in avstrijskega Kreisel Electric. Ti v paket prispevajo baterijo s kapaciteto 3,9 kilovatne ure.

Letni proračun več deset milijonov evrov

Simon Larkin, ki predstavlja vodstvo promotorja svetovnega prvenstva, predvideva, da bi za stabilnost svetovnega prvenstva potrebovali le še enega dodatnega proizvajalca.

Larkinovo razmišljanje izhaja iz predpostavke, da bodo trenutni trije proizvajalci v prvenstvu ostali. Toyoti gre odlično, Hyundai – sicer ena izmed tehnološko najbolj naprednih znamk na področju električnih vozil – pa že nekaj sezon ni osvojil naslova. Ford je v prvenstvu prisoten delno, in sicer kot tehnični partner britanskega M-Sporta. Tudi Ford čaka prestrukturiranje, predvsem v Evropi, in selitev razvojnega dela podjetja v ZDA. Katera bi bila lahko četrta znamka, Larkin ob začetku letošnje sezone še ni razkril.

Prek športa razvijati tehnologijo in promovirati tisto najboljše, kar posamezna znamka ponuja svojim kupcem serijskih avtomobilov, je bilo vselej gonilo tudi relija na najvišji ravni. To tudi upraviči visoke stroške, saj tovarniško moštvo Hyundaia letno porabi okrog 60 milijonov evrov.

Hyundai je na področju električnih avtomobil eden nosilcev tehnološkega razvoja. Foto: Red Bull

Opel v Nemčiji in sosednjih državah že uspešno organizira pokal z električnimi corsami. Foto: Gregor Pavšič

Francozi si tudi želijo elektrike, FIA je že napovedala razred Rally5e

Ob večji vlogi električnih motorjev je svoj prihod v svetovno prvenstvo načelno napovedal Stellantis. FIA je že lani napovedala uvedbo razreda Rally5e za električne dirkalnike, kakršnega Opel znotraj omenjenega koncerna že ima za svoj pokal v Nemčiji. Delno uvedbo električnih pogonov lahko pričakujemo v nižjih razredih, na ravni svetovnega prvenstva pa z letom 2025 še ne. Kar 80 odstotkov takratnega tehničnega pravilnika naj bi ostalo enakega današnjemu.

Ali bodo na vrata svetovnega prvenstva morda potrkali celo Kitajci s svojimi znamkami, še ni znano. Tudi Renault, ki ima bogato zgodovino udejstvovanja v reliju, bi vstop v reli z znamko Alpine po besedah predsednika Luce De Mea pogojeval z električnimi motorji.

Začetek sezone v popolni prevladi Toyote

Medtem se je letošnja sezona v Monte Carlu začela s popolno prevlado Toyote. Obseg te prevlade je bil nepričakovan, saj je japonsko moštvo dobilo prvih 12 od 18 hitrostnih preizkušenj. Ne le Sebastien Ogier, kralj monaškega relija, tudi svetovni prvak Kalle Rovanpera je zanesljivo ugnal ključne tekmece za naslov svetovnega prvaka. Če Elfyn Evans ne bi prebil pnevmatike, bi Toyota osvojila prva tri mesta. Vseeno lahko na naslednjih relijih pričakujemo manjše razlike.

Prvi voznik Thierry Neuville, "večno drugi" dirkač Hyundaia, ima eno zadnjih možnosti za naskok na naslov svetovnega prvaka, Ott Tanak (M-Sport Ford) prav tako. Nekoliko realnejša bo slika razmerij po februarskem švedskem reliju, nato sledi precej specifičen makadamski reli v Mehiki in aprila prihod karavane svetovnega prvenstva na Hrvaško.