Ghosnu šteti dnevi, njegova zamenjava predsednik Michelina?

Francoska vlada želi po poročanjih številnih virov na predsedujoči položaj Renaulta postaviti Jean-Dominiqua Senarda, odhajajočega izvršnega predsednika Michelina, in z vodilnega položaja odstraniti potolčenega Carlos Ghosna.

Očitno so Carlosu Ghosnu dnevi na vrhu Renaulta šteti, saj kot njegovo zamenjavo omenjajo Jean-Dominiqua Senarda, odhajajočega izvršnega predsednika Michelina. Foto: Reuters

Vse niti v rokah države

Francija je s 15-odstotnim deležem v Renaultu največji delničar, ki ima še dva sedeža v upravnem odboru znamke. Zaradi svoje moči imajo najpomembnejšo vlogo pri izbiri novega predsednika francoskega proizvajalca vozil. "Ustrezen je na vseh področjih. Je na voljo, zaposlen je v industriji in je strokovnjak v tem sektorju, vlada ga močno ceni in ima mednarodni status," so besede vira zapisali pri časniku Le Figaro.

Senardu se pogodba v gumarskem velikanu končuje

Petinšestdesetletni Jean-Dominique Senard je trenutno še izvršni predsednik Michelina, a se namerava ob izteku pogodbe prihodnje leto umakniti s svojega položaja. Ali bo Renault dobil novega šefa, uradno še ni znano - Francozi niso hoteli komentirati govoric, pri Michelinu pa niso bili dosegljivi.

Vse več članov upravnega odbora ima pomisleke glede osramočenega Carlos Ghosna, ki so ga zdaj še uradno obdolžili finančnih poneverb na Japonskem. Kot je poročal Reuters, si želijo zamenjave na vrhu, med najverjetnejšimi nasledniki pa omenjajo Jean-Dominiqua Senarda.