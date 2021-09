Garaža v Zagrebu: tako elitne karavane na Hrvaškem še ni bilo

Člani kluba Supercar Owner Cicrle so se prvič zbrali v Švici leta 2014, ta konec tedna pa se bo elitna druščina v nekaterih najbolj ekskluzivnih avtomobilih vozila po Hrvaški. Tam bo na cestah od Zagreba do Kvarnerja mogoče videti prave lepotce, med njimi tudi bugattija diva, pagani imolo, koenigsegga CCR, pa seveda tudi izbrane porscheje, ferrarije, lamborghinije in podobne avtomobile. Med njimi bodo nekateri največji zbiratelji luksuznih in redkih avtomobilov na svetu. V druščini bodo tudi tri električne superšportne nevere, novi avtomobili hrvaškega Rimac Automobili.

Avtomobili, zbrani v Zagrebu (foto: Mate Rimac)

Vsak član ima v povprečju doma 60 dragocenih avtomobilov

Klub sta ustanovila brata Florian in Stefan Lemberger. Združila sta bogate avtomobilske navdušence, ki jim ponujata zanimive dogodke, pomoč pri nakupu in servisiranju ter elitno druščino, kjer si somišljeniki in tudi z vidika premoženja dokaj primerljivi člani lahko medsebojno pomagajo.

Člani tega kluba skrbijo za svojo zasebnost, zato se o njih ne ve veliko. Tudi poimensko ne. Toda vsak med njimi ima v povprečju vsaj 60 avtomobilov, ki so vredni (seveda vsak posamezno) v povprečju 1,2 milijona dolarjev. Članstvo kluba je omejeno na 150 članov, kar zagotavlja ekskluzivnost.

Vozili se bodo od Zagreba do Lošinja

Za vstop v krog kluba Supercar Owner Circle obstajajo določeni pogoji. Uradno sicer ni določena višina osebnega premoženja. Pomembnejša je zbirka avtomobilov, ki jih ima posameznik, njegov odnos do avtomobilov in podobno. O članstvu odloča posebna komisija. Neuradno je treba za vstop imeti avtomobile v vrednosti vsaj deset milijonov dolarjev.

Elitna druščina bo svojo pot začela danes ob 15. uri v Zagrebu. V Veliki Gorici se bodo najprej med seboj pomerili v pospeševanju, nato jih bo pot peljala naprej proti morju in vse do Lošinja.