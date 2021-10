Francoski policisti so dobili nove avtomobile

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoska policija nadaljuje z nadgradnjo in modernizacijo svoje flote vozil. Tako je francoski notranji minister potrdil, da so kupili 26 športnih avtov alpine A110, ki bodo pomagali policistom pri zahtevnejših policijskih nalogah, predvsem pa bodo svoje delo opravljali na avtocestah po državi.

Z novimi alpine A110 bodo zamenjali zdaj že kar stare modele megane RS, ki so jih v uporabo dobili leta 2011. Čeprav dvosedežni A110 ni tako praktičen kot megane, bodo z njim zaradi lažje lovili prekrškarje in reševali težave na francoskih avtocestah.

Pred šestdesetimi leti so že lovili prekrškarje z A110

A110 poganja 1,8-litrski štirivaljni motor z 185 kilovati, ki pospeši od 0 do 100 kilometrov na uro v 4,5 sekunde in doseže maksimalno hitrost 250 kilometrov na uro. Francoski policisti bodo v roke dobili vstopno različico z manj moči, a očitno nekaj deset "konjev" več in posledično višja cena nista upravičila nakupa dražjega A110S.

Francoski policisti ne bodo prvič sedli za volan A110. V šestdesetih letih so namreč za svoje naloge uporabljali originalni A110. Ta je bil še manjši kot novodobna reinkarnacija na katero bodo pri specialistih Durisotti vgradili policijske luči, sireno in posebno opremo.

"Ta vozila bodo policiji omogočala intervencije na avtocestah kjer so hitrosti višje, za povečevanje varnosti v prometu ali za policijske misije - naprimer pri misijah povezanih s preprodajo mamil," je ob slavnostnem nakupu povedal Gérald Darmanin, notranji minister.

Kot poročajo mediji bi lahko francoska policija še poglobila sodelovanje z Alpine. V prihodnjih mesecih in letih nameravajo lansirati še svoj prvi športni terenec in štirivratno limuzino.