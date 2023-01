Ford z novo platformo za Evropo: manj bo odvisen od VW

Kot že omenjeno, bo Ford v Evropi svoja dva modela postavil na platformo MEB, ki so jo razvili pri Volkswagnu. Prvi model bo na ceste zapeljal letos, drugi prihodnje leto, za vsakega pa imajo rezervirano proizvodnjo za 600 tisoč avtomobilov. Nihče izmed vpletenih proizvajalcev ni napovedoval, kaj se bo zgodilo po koncu tega dogovora – ali se bo sodelovanje razširilo ali pa prekinilo. Glede na besede Martina Sanderja bi lahko pri Fordu sredi tega desetletja električne modele preselili na svojo namensko platformo in s tem prekinili sodelovanje z Volkswagnom. Je pa Sander poudaril, da so pri Fordu odprti, kar zadeva razvoj prihodnjih vozil pri drugih pogonskih sistemih, pa naj bo to Volkswagen ali drugo podjetje.

Glavnina razvoja v ZDA

Glede na besede vodilnega razvojnika za električna vozila pri Fordu bo glavnina razvoja nove električne platforme v ZDA, ne v Evropi. Za Financial Times je napovedal zelo zmogljiv in prilagodljiv temelj, a za zdaj je projekt v začetni fazi razvoja. "Raziskujemo vse možnosti, kako daleč lahko gremo, katere segmente lahko pokrijemo s tem," je povedal Sander.

Bo pa platforma namenjena večjim vozilom, ne majhnim modelom, kot je fiesta. Ta počasi končuje svojo pot, njene proizvodne zmogljivosti v tovarni v Kölnu pa bodo namenili proizvodnji električnih modelov na platformi MEB. Za zdaj Ford nima nobenih načrtov, da bi se fiesta vrnila kot električni avto. "Trenutno ne gledamo na vozila vstopnega razreda," je potrdil Sander in med drugim odprl pot tudi električni fiesti. A njen prihod je odvisen izključno od cen baterijskih paketov.

Dvig cen bo še naprej nosil potrošnik

V intervjuju za Financial Times je beseda nanesla tudi na občuten dvig cen avtomobilov. Sander je bil pri tej tematiki precej iskren in je napovedal, da bodo dvige cen surovin morali nositi potrošniki. Nenadni in nenapovedani dvigi cen, kot se je to nedavno zgodilo pri mustangu mach-e, se bodo nadaljevali, če se bodo cene proizvodnje in surovin še naprej dvigovale.

Namesto da bi tekmovali z Volkswagnom, koncernom Stellantis ali azijskimi proizvajalci z vozili, bo Ford v Evropi za svoj tržni delež še vedno zniževal svoje marže, da bo ohranil položaj. Tako bodo raje prodali manj avtov, a bodo ti bolje cenovno pozicionirani. To naj bi dosegli z drugačnimi električnimi vozili. Zanašanje samo na tehnologijo Volkswagna ne bo dovolj, na tem področju moraš biti drugačen, je še razložil Sander.

Če bo prodaja električnih avtov stekla, bodo preostale umaknili še hitreje

Ford načrtuje, da bodo s svojo električno divizijo postali v Evropi dobičkonosni v letu 2025. Če se bo premik k električnim vozilom zgodil še hitreje, kot napovedujejo zdaj, so pri Fordu pripravljeni še pred letom 2030 s trga umakniti bencinske in hibridne modele. "Če bomo leta 2028 videli, da ni povpraševanja po avtih z motorjem z notranjim zgorevanjem, potem bomo morda sprejeli odločitev." Toda Sander ne verjame, da bo načrtovana uredba EU za leto 2035 imela kakršenkoli učinek, saj pravi, da gre za "zelo teoretičen pogovor, ker ne more verjeti, da bo leta 2035 veliko potrošnikov povpraševalo po avtih z motorjem z notranjim zgorevanjem".