Ford je v Slovenijo pripeljal novo generacijo klasičnega potniškega kombija tourneo custom, ki stavi na preizkušene dizelske motorje in zelo prilagodljive "tetris" kombinacije s sedeži v drugi in tretji vrsti.

Foto: Gregor Pavšič Izboljšana specifikacija notranjosti se začne s prilagodljivim novim sistemom sedežev na vodilih v drugi in tretji vrsti, ki omogoča največjo prilagodljivost pri razporejanju potnikov in prtljage v kabini. Tako lahko uporabniki pomikajo sedeže naprej ali nazaj po vodilih, vgrajenih v tla zadnjega dela kabine, ali pa sedeže dvignejo in odstranijo. Tri sedeže v drugi vrsti je mogoče pomikati individualno, sedežna klop v tretji vrsti pa je razdeljena na dva sedeža in en sedež.

Novi sedeži so lažji od tistih v predhodniku, v drugi vrsti pa so opremljeni z integriranimi varnostnimi pasovi, tako da je mogoče kabino hitreje in preprosteje preoblikovati. Posebnost je tako imenovana konferenčna postavitev za šest oseb. Pritrdišča ISOFIX so na voljo na vseh treh sedežih v drugi vrsti in na obeh zunanjih sedežih v tretji vrsti.

Galerija – notranja kombinacija s sedeži druge in tretje vrste:

Fotogalerija 1 / 6

Kombi v dveh dolžinah, med njima je 40 centimetrov razlike

Tourneo custom bo še naprej prilagodljiv tudi glede dveh dolžinskih izvedb, enako sta na voljo tudi dve višini. Osnovni je dolg dobrih pet metrov, razlika med obema dolžinama pa je 40 centimetrov. To razliko dejansko prinese podaljšana medosna razdalja.

Glavni bodo dizelski motorji, ki imajo za zdaj tudi edini ceno

Glede pogonov bo izbira široka, a glavnino bodo seveda krojili dvolitrski dizelski motorji. Ta je na voljo v več različicah, in sicer z močjo 100, 110 ali 125 kilovatov. Pri menjalniku bo mogoče izbirati med osemstopenjskim samodejnim menjalnikom in šeststopenjskim ročnim menjalnikom.

Pri najšibkejšem in najmočnejšem dizlu bo na voljo tudi štirikolesni pogon, ki pa ga ne bo mogoče dobiti z ročnim menjalnikom. V tem primeru bo možnost izbrati mehanski diferencial z omejenim zdrsom.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Električni pogoni v prihodnje predvsem za mestne shuttle

Na voljo bo tudi priključni hibrid, ki ima za osnovo bencinski 2,5-litrski motor, sistemsko moč pa 173 kilovatov. Baterija je majhna (11,8 kWh), zato bo temu primeren tudi doseg na elektriko. Ocenjen doseg je do 50 kilometrov. Pozneje bo Ford za ta kombi ponudil tudi električno različico, le da bolj za mestne shuttle kot družinske potovalne kombije. Kapaciteta baterije bo 64 kWh, kar za velik kombi seveda ni veliko in temu primeren bo tudi doseg.

Nosilnost električnega bo 829 kilogramov, priključnohibridnega 972, dizelskega pa 1.011 kilogramov. Dizelske različice imajo tudi največjo vlečno zmogljivost, to je 2,5 tone.

Solidno opremljen lahko tudi več kot 50 tisočakov

V Sloveniji bo novi Fordov osebni kombi na voljo od slabih 41 tisoč evrov naprej, eden izmed predstavitvenih kombijev na predstavitvi vozila je imel ceno 56 tisočakov. Na ceniku so za zdaj le različice z dizelskimi motorji. Načrti trgovcev so optimistični, saj nameravajo že letos v Sloveniji prodati 180 vozil.