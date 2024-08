Ford spreminja taktiko: prva večja novost šele leta 2027

Ford je na evropske ceste letos spravil dva nova električna avtomobila, to sta explorer in capri, ki sta nastala na Volkswagnovi električni platformi MEB.

Lov za cenejšimi baterijami in proizvodnjo

Ford za svojo globalno ponudbo vozil medtem razvija novo električno platformo, išče cenejše baterije tipa LFP in predvsem poskuša najti način, kako poceniti proizvodnjo električnih avtomobilov. To je glavni razlog, da so zamaknili strategijo uvajanja novih modelov z električnim pogonom.

Tako bodo v ZDA zamaknili novo različico električnega F-150, prav tako so za zdaj prekrižali načrte o izdelavi električnega športnega terenca s tremi vrsti sedežev.

Ford bo samo letos s svojim električnim programom izgubil 5,5 milijarde dolarjev, je poročal Reuters.

Ford je v ZDA v prvem polletju 2024 prodal 15.645 električnih vozil F-150 lightning, kar je bilo 79 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Med električnimi poltovornjaki je bil to najboljši izkupiček. Tesla je v enakem obdobju letos prodala 8500 cybertruckov, GMC slabih pet tisoč električnih hummerjev. Prodaja Rivianovega R1T se je ustavila pri dobrih 4600 vozilih, Chevrolet je prodal le dobrih tri tisoč električnih silveradov.

Čez tri leta električni poltovornjak v velikosti rangerja

Da bi našel pot do cenejše proizvodnje in s tem odgovor na tisto, kar danes uspeva Tesli ter kitajskim proizvajalcem, je izvršni direktor Jim Farley v Kaliforniji zasnoval posebno ekipo. Ta razvija novo arhitekturo oziroma platformo za cenovno dostopnejša vozila, ki bodo obenem tudi Fordu prinesla pričakovane donose.

Prvo vozilo s te platforme bo leta 2027 srednje velik poltovornjak, ki bi ga lahko dimenzijsko primerjali s fordom rangerjem. Osrednji cilj za tako vozilo bodo seveda ZDA.