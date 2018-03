Floyd Mayweather si ga je privoščil za rojstni dan #video

Floyd Maywather, eden najbogatejših športnikov na svetu in ljubitelj prestižnih avtomobilov, si je za rojstni dan privoščil novega rolls-roycea phantoma.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Feb 26, 2018 at 5:07am PST

Luksuzni avtomobil v Mayweatherjevo garažo

Ameriški boksar Floyd Mayweather je v preteklosti svojih kanalov na družbenih omrežjih že pokazal svoje številne luksuzne avtomobile in tudi letala. Različnim modelom Ferrarija, Bugattija in Koenigsegga se je zdaj pridružil še novi rolls-royce phantom. 41-letni Mayweather je posnel kratek video in ga objavil na Instagramu, kjer ima 20 milijonov sledilcev.

Phantom ima za zdaj prevoženih le 16 kilometrov. Začetna cena takega vozila znaša okrog pol milijona dolarjev, Mayweather pa si je zanj privoščil še lep kup dodatne opreme.

Odlične zmogljivosti dvanajstvaljnika

Luksuzni avtomobil poganja 6,7-litrski motor V12, ki zmore 338 kilovatov in 720 njutonmetrov navora. Moč se na kolesa prenaša prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika. Kljub masi 2.590 kilogramov lahko do sto kilometrov na uro pospeši v slabih šestih sekundah in doseže elektronsko omejeno najvišjo hitrost 250 kilometrov na uro.

Številni dodatki, ki povečajo udobje vožnje

Phantom ima štirikolesno krmiljenje. Skupaj s Continentalom so zanj razvili posebne gume z vgrajeno peno, ki zmanjša hrup med vožnjo. Pri hitrostih do sto kilometrov na uro zna prek kamere predvideti nagib ceste in temu primerno prilagoditi nastavitve zračnega podvozja.

Nova generacija rolls-royce phantoma:

Foto: Rolls-Royce Foto: Rolls-Royce

Foto: Rolls-Royce

Foto: Rolls-Royce

Foto: Rolls-Royce