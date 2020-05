Ferrari spet dela: kljub virusu napovedujejo milijardni zaslužek

Ferrari je tovarni v Maranellu in Modeni zaprl sredi marca, zdaj pa so jih spet lahko odprli. Kljub vsem omejitvam zaradi epidemije z novim koronavirusom, ki je močno ohromila italijansko avtomobilsko industrijo, so bili rezultati Ferrarija v prvem četrtletju zelo dobri. Dobiček pred obdavčitvijo so povečali za 14 odstotkov na 311 milijonov evrov, prihodki pa so narasli za 13 odstotkov na 940 milijonov evrov.

Dobiček pred obdavčitvijo so povečali za 14 odstotkov na 311 milijonov evrov, prihodki pa so narasli za 13 odstotkov na 940 milijonov evrov. Foto: Ferrari Hiter skok prodaje na Kitajskem ima svoje razloge

Ferrari je take prodajne številke dosegel tudi s posebnostmi na določenih trgih. Zelo dobro se prodaja njihov osnovni model portofino, prodajo na Kitajskem (kjer se obetajo strožji okoljevarstveni predpisi za take avtomobile) pa so v tem obdobju povečali za skoraj 80 odstotkov.

V tem četrtletju so prav tako začeli prodajo modela 488 pista, ki stane od 322 tisoč evrov naprej. V zadnjem delu leta bodo na trg poslali tudi model monza SP1, kjer se cene gibljejo okrog 1,5 milijona evrov. Optimizem vlagateljev dviga tudi obljuba, da bodo do leta 2022 predstavili svoj prvi športni terenec porosangue.

Pri Ferrariju so sicer nekoliko znižali poslovne napovedi za letošnje leto, ki pa še vedno napovedujejo dobiček več kot milijardo evrov pred obdavčitvijo. Italijani poudarjajo, da ta ocena ne predvideva morebitnega drugega vala okužb z novim koronavirusom.

Ferrari portofino Foto: Reuters

Ferrari monza SP1. Cene se bodo začele okrog 1,5 milijona evrov. Foto: Ferrari