Evolucija volana? Izumili so nov položaj zračne blazine. #foto

V zadnjih letih so v avtomobile prodrli zasloni različnih velikosti in pozicij, ki so pospešili digitalno izkušnjo uporabe avtomobilov. Digitalizacija se je do zdaj izognila volanskim obročem. Nekateri proizvajalci, na primer Volkswagen, so poskušali s haptičnimi gumbi - toda odziv trga jih je prisil k vrnitvi k klasičnim volanskim stikalom.

Zračno blazino vgradili v vrh volana

Analogna narava volanskih obročev pa se lahko spremeni v prihodnje. Podjetje ZF, eden največjih dobaviteljev, je prek svojega oddelka ZF Lifetec razvilo že veliko bolj digitalizirano možnost volana. To so dosegli z drugo lokacijo voznikove zračne blazine; ta se nahaja v osrednjem delu volana in tam je zato nemogoče postavljati digitalne elemente.

ZF pa je zračno blazino vgradil v zgornji del volanskega obroča in tako odprl možnost, da proizvajalci drugače izkoristijo sredinski del volana - tja bi lahko postavili manjši zaslon, ali pa vsaj digitalne gumbe za hitrejše in bolj prilagodljivo upravljanje z avtomobilom. Tako bi lahko voznik izbiral katere gumbe si sploh želi na dosegu prstov.

Kaj se zgodi ob nepravilni drži rok?

Pri takem izdelku se kajpak odpira kar nekaj varnostnih vprašanj. Zakaj bi voznik potreboval še eno dodatno površino za zaslone in kaj se zgodi, kadar voznik volana ne drži pravilno. Kdor volan z obema rokama drži na samem vrhu (položaj “ob dvanajstih”), bi z roko zaprl pot zračni blazini.