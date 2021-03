Prvič v javnosti: to je kontroverzni odrezani volan #foto

Tesla je ob predstavitvi prenovljene notranjosti modelov S in X razburila avtomobilsko javnost z napovedjo sila nenavadne oblike volanskega obroča. Čeprav so se prenovljene tesle od takrat v javnosti pojavile tudi s klasičnim volanskim obročem, so zdaj fotografi na cestah prvič ujeli tudi prototip vozila z odrezanim volanom.

Okay just two more 😇 pic.twitter.com/8aGoqjyVi4 — The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) February 27, 2021

Bosta na voljo oba tipa volanskega obroča?

Taka možnost je danes edina tudi v spletnem konfiguratorju za oba prenovljena Teslina avtomobila. Poleg odrezanega zgornjega dela volanskega obroča je posebnost tudi odsotnost obvolanskih ročic, saj se upravljanje s smerniki in brisalci seli na oba gumba na volanskem obroču.

Američani bodo predvidoma še podrobneje razložili možnosti glede izbire morebitnih dveh tipov volana, prenovljene tesle pa bi lahko tudi na slovenskih cestah videli že to jesen.