Euro NCAP: le štiri zvezdice za novi peugeot 208

Pri Euro NCAP so sicer zapisali, da je novi peugeot 208 "za las" zgrešil oceno petih zvezdic. Varnostno oceno za francoskega malčka so sicer pohvalili, nezadovoljni so bili le z varnostjo odraslih potnikov na zadnji klopi. Gre predvsem za zaščito vratu ob čelnih trkih ali naletih od zadaj, ko glava zamahne naprej in nazaj. Pri tem se lahko pripetijo tudi usodne poškodbe tilnika.

Ker postajajo avtomobili tega razreda večji in tudi družinsko uporabni, jih številni izberejo raje kot dražja vozila spodnjega srednjega razreda. Zato je zaščita odraslih potnikov še toliko pomembnejša, so zapisali pri Euro NCAP.

Odlična ocena za BMW serije 3

Zgolj štiri zvezdice je na zadnjem testu dobil tudi jeep cherokee (pomanjkljiva zaščita odraslih in otrok …), zato pa sta pet zvezdic dobila nova modela BMW serije 3 in 1. Serija 3 je pri zaščiti odraslih potnikov dobila 97 odstotkov vseh točk, kar je eden od najboljših rezultatov letošnjega leta.