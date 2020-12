Epidemija in javni prevoz: hit so zelo stari avtomobili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi strahu pred uporabo javnega prevoza se je po Evropi znatno povečala prodaja zelo starih in malo vrednih avtomobilov, s katerimi si prebivalci večjih mest zagotavljajo vsakodnevno mobilnost.

Prebivalci velikih evropskih mest se izogibajo uporabi javnega prometa ter si raje kupujejo stare in poceni avtomobile. Foto: Gregor Pavšič Reuters je povzel zgodbo Madridčana, ki je sicer hvalil tamkajšnji javni promet, a v času epidemije koronavirusa se mu je želel izogniti, zato je za dva tisoč evrov kupil 19 let star seat toledo. Letos aprila je uporaba javnega prometa v Španiji padla za 92 odstotkov, septembra je bila še vedno 44 odstotkov pod ravnjo istega meseca leta 2019.

To je le en primer iz največjih evropskih mest, kjer se prebivalci poskušajo izogniti vsakodnevni uporabi javnega prometa in se v času epidemije zateči k individualni uporabi avtomobila. Nakupi starih avtomobilov so seveda udarec za trud evropskih držav po zniževanju ogljičnega odtisa.

Tudi iz Velike Britanije trgovci z rabljenimi avtomobili poročajo, da je poraslo povpraševanje in da zelo hitro prodajo vse avtomobile s ceno do tri tisoč funtov.

Izjemen porast zanimanja za več kot 20 let stare avtomobile

Skrb vzbujajoči so podatki iz Francije: tam je v tretjem četrtletju prodaja novih avtomobilov padla za pet odstotkov, prodaja rabljenih pa je v enakem obdobju narasla za 16 odstotkov. V primerjavi z lanskim letom je narasel delež prodaje več kot 15 let starih avtomobilov.

V Španiji je prodaja rabljenih avtomobilov v zadnjih mesecih narasla za 25 odstotkov. Rast je bila po oceni lokalnih analitikov enaka tudi pri več kot 20 let starih avtomobilih, pri 15 let starih pa je bila rast prodaje 16-odstotna.

V nekaterih državah je močno naraslo tudi spletno brskanje za avtomobili, starimi več kot 20 let. V Franciji se je tako zanimanje povečalo za 80, v Franciji za 77 in na Nizozemskem za 59 odstotkov.

V Sloveniji je trenutno javni promet ustavljen, tudi sicer pa je delež njegove uporabe zaradi slabše učinkovitosti in razpršenosti prebivalstva precej manjši kot v drugih evropskih mestih. Slovenci smo bili tako že prej bolj ali manj prisiljeni v vsakodnevno uporabo avtomobilov. Še vedno pa so dovoljeni taksiji in souporaba avtomobilov.