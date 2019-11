En prodani avto, velik zaslužek? Ne velja za vse.

Volkswagen bo kot vodilni evropski proizvajalec avtomobilov letos povečal prihodke in dobiček, a načrtovano prodajo vozil so ob koncu tretjega četrtletja vendarle znižali. Namesto rahle rasti zdaj napovedujejo z lanskim letom primerljive številke. Medtem ko Porsche z enim prodanim avtomobilom zasluži 15 tisočakov, zasluži osrednja znamka Volkswagen z enim avtomobilom le dobrega tisočaka.

Koncern Volkswagen je v prvih devetih mesecih letošnjega leta povečal svoje prihodke za skoraj sedem odstotkov na 186 milijard evrov. Operativni dobiček so prav tako povečali za 11,2 odstotka na skoraj 15 milijard evrov. Pogled na poslovanje posameznih znamk, predvsem ob primerjavi velikoserijskih in prestižnih kot je Porsche, jasno kaže na pomembne razlike.

Dobički rastejo, prodaja avtomobilov ne več

Kljub tem številkam pa pri Volkswagnu napovedujejo krčenje svetovnega avtomobilskega trga. Po njihovih ocenah se bo prodaja novih vozil zmanjšala celo hitreje od prvotnih pričakovanj in to vpliva na njihove nove napovedi letošnjega obsega prodaje. Medtem ko so sprva za letošnje leto napovedovali rahlo rast globalne prodaje, zdaj ciljajo na kvečjemu ponovitev lanskih rezultatov. To je predvsem posledica določenih svetovnih trgov, kjer se je prodaja skrčila hitreje od pričakovanega.

Velika rast Škode in Seata

Osrednja znamka Volkswagen je do konca tretjega četrtletja ponovila lansko prodajo v tem obdobju (2,8 milijona vozil), za skoraj pet odstotkov pa so povečali svoje prihodke. To je tudi zasluga športnih terencev kot je novi T-cross.

Škoda je prodajo vozil v tem obdobju povečala kar za 15 odstotkov (805 tisoč vozil), prihodke za 17 odstotkov in Čehi so imeli do konca septembra že 1,2 milijarde dobička (92 milijonov evrov več kot lani). Podobno uspešni so bili tudi pri Seatu; prodaja je poskočila za slabih 12 odstotkov (517 tisoč vozil), kljub veliki rasti prihodkov (14 odstotkov) pa je v primerjavi s Škodo dobiček mnogo manjši (248 milijonov evrov).

Porsche z enim prodanim avtomobilom zasluži petnajstkrat več od Volkswagna

Porsche je do konca septembra prodal 205 tisoč avtomobilov (7,7-odstotna rast), z njim pa so zaslužili 3,2 milijarde evrov.

Medtem ko so pri Volkswagnu torej z vsakim prodanim avtomobilom zaslužili dobrih tisoč evrov, je pri Porscheju ta številka petnajstkrat višja (15.600 evrov). Še več Nemci zaslužijo z vsakim prodanim tovornjakom Scanie, na drugi strani pa z vsakim prodanim seatom v povprečju le 479 evrov.