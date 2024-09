Eden najbolj priljubljenih avtomobilov pri nas se predstavlja z novo generacijo

Na slovenske ceste je zapeljal novi Renault Captur, ki že leta velja za enega najbolj prodajanih Renaultovih modelov. Novi Renault Captur je večstransko in prilagodljiv SUV, ki bo z občutno prenovo in novimi funkcionalnostmi znal prepričati številne slovenske kupce. Kot pravo "vozilo življenja" bo kos različnim situacijam na poteh življenja, znal pa bo nasloviti tudi raznolike ciljne skupine. Nova generacija priljubljenega kompaktnega SUV Captur se v prvi vrsti predstavlja z izboljšanim dizajnom, bogato opremo in napredno tehnologijo. Njegovo ključno prednost vidimo v izjemni uravnoteženosti med ceno in opremo, ki jo ponuja, kar ga bo zagotovo še naprej postavljalo povsem na vrh med vozili v svojem razredu.

Foto: Renault

Renault Captur spada med najbolje prodajane avtomobile v Sloveniji, čeprav ima danes v svojem segmentu veliko konkurenco, posebej če jo postavimo v kontekst časa njegovega prihoda na trg leta 2013. Nova generacija je konkretno prenovljena in ponuja povsem drugačno izkušnjo, domače pa se bo Renault Captur počutil tako na mestnih ulicah kot zunaj urbanih naselij. V drugi generaciji so v dobrih štirih letih v Sloveniji prodali skoraj šest tisoč vozil Renault Captur, lani pa je bil po številu registracij najuspešnejši kompaktni SUV v Sloveniji. Novi Renault Captur se predstavlja kot izrazito eleganten in prilagodljiv kompaktni SUV, ki združuje sodoben dizajn z novo generacijo opreme esprit Alpine, napreden multimedijski sistem Open R link z vgrajenimi storitvami Google in Android Automotive 12 ter široko izbiro pogonskih sklopov, vključno z E-Tech full hybridom za večjo učinkovitost in manjše emisije. Obenem se ponaša z izjemno prostornostjo in modularnostjo prtljažnega prostora, naprednimi varnostnimi in asistenčnimi sistemi ter privlačnimi izbirami opreme, kot so digitalni instrumentalni zasloni in zvočni sistem Harman Kardon.

Prenovljena zunanjost: sodobna eleganca in športnost

Novi Captur izraža osebnost z novo, bolj atletsko in dinamično podobo ter tako ali drugače pooseblja nove vizualne smernice znamke Renault. Nov slog odlikujejo predvsem bolj izklesane linije, skrbno dodelani detajli, igra s svetlobo, materiali, ki z natančnim in premišljenim oblikovanjem novi generaciji Renault Captur dodajo prestižnejši videz.

V prvi vrsti velja omeniti nov sprednji del, masko z masivnim zaščitnim znakom na sredini, ki ima bolj eleganten in tehnološki videz, pokrov motorja pa je višji in bolj vodoraven.

Foto: Renault

Novi Captur ima tudi nov svetlobni pečat, sodobnejši zadnji del ter tri podobe glede na paket opreme: različica evolution, bogatejša različica techno in nemudoma prepoznavna nova različica esprit Alpine. Zadnja združuje markantno kombinacijo elegance in športnosti ter ponuja še bolj sofisticirano izkušnjo za voznike.

Novi Renault Captur ima dvobarvno karoserijo, ki je na voljo v 14 možnih barvnih kombinacijah. Obenem je novo vozilo mogoče prilagoditi okusu in željam kupcev s širokim naborom dodatkov, ki so na voljo ob naročilu ali v poprodajni ponudbi.

Obogatena izkušnja v notranjosti

Renault novega Capturja ni temeljito prenovil le navzven, temveč tudi v vozniškem prostoru, kjer se prav tako hitro odraža prestižnejši videz ter s celovito ponudbo opreme obogatena izkušnja na številnih ravneh. Omeniti velja predvsem najsodobnejšo povezljivost in multimedijsko tehnologijo s sistemom OpenR Link. Notranjost je modernejša zahvaljujoč multimedijskemu sistemu OpenR Link in novima zaslonoma na armaturni plošči (velikima do 26 cm oz. 10,25''), ki uporabnikom omogočata, da v polni meri izkoristijo ekskluzivne interaktivne vsebine mnogih storitev.

Foto: Renault

OpenR Link zagotavlja enako intuitivno izkušnjo kot pametni telefoni, je enostaven za uporabo in nadvse povezljiv (na voljo so štirje vtiči USB-C in brezžična vmesnika Apple CarPlay ter Android Auto), zato znatno olajša vsako vožnjo.

Prvič v tem razredu sta uporabljena operacijski sistem Android Automotive 12, ki vsebuje najsodobnejšo tehnologijo, in Google (odvisno od različice), ki omogoča uporabo mnogo aplikacij, na primer Google Maps ali Google Assistant. Storitve Google, kot so Google Maps in Google Assistant, ter številne aplikacije iz ponudbe Google Play so na dosegu prsta, prav tako kot na pametnem telefonu. Povezava s "stricem Googlom" je vozilo naredila veliko bolj uporabno za voznika.

Foto: Renault

Nove prevleke, prostornost, modularnost in izboljšana zvočna izkušnja

Notranjost je bolj moderna in gostoljubna tudi zaradi povsem novih prevlek v številnih različicah. Nova različica esprit Alpine ima prevleke sedežev in vratnih oblog iz umetnega usnja (TEP) z raznoliko teksturo ter modro-siv vstavek na armaturni plošči, tudi sicer pa je v prostoru za potnike kar nekaj spogledovanja z znamko Alpine, simbolom francoske športne elegantnosti.

V notranjosti velja pohvaliti tudi prostornost, ki ostaja ena izmed najboljših v svojem razredu. Tudi prostor za kolena zadnjih potnikov, ki meri 221 milimetrov, ostaja med največjimi na trgu. To gre pripisati domiselni rešitvi, ki je postala zaščitni znak modela Captur – vzdolžno pomična zadnja sedežna klop, ki jo je mogoče premakniti za 16 centimetrov: za povečan prostor za potnike ali za prtljago. Prtljažnik se sicer v najboljši različici ponaša s prostornino 616 litrov, kar je na primer tudi več, kot zmorejo karavani segmenta C.

Obenem ima Captur številna notranja odlagalna mesta s prostornino 25 litrov. V kontekstu celovite ponudbe opreme velja omeniti še, da sta v novem Capturju opcijsko na voljo vrhunska zvočna naprava hi-fi Harman Kardon z devetimi zvočniki in stekleno strešno dno, ki zagotavlja z dnevno svetlobo oblito notranjost in je za doplačilo na voljo od različice techno naprej.

Trije pogonski sklopi, med katerimi je tudi polni hibridni sklop

Novi Renault Captur bo v Sloveniji na voljo s tremi pogonskimi sklopi, med katerimi bo tudi polni hibridni sklop.

Pod pokrovom motorja so na voljo štirje motorji.

Bencin:

1,0 TCE turbo z močjo 67 kW (91 KM) in navorom 160 Nm, trivaljni motor s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Poraba bencina: 5,8 – 5,9 l/100 km.

1,3 TCE turbo mild hybrid 12V z močjo 103 kW (140 KM) in navorom 260 Nm, štirivaljni motor s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Poraba bencina: 5,8 – 5,9 l/100 km.

1,3 TCE turbo mild hybrid 12V z močjo 116 kW (160 KM) in navorom 270 Nm, štirivaljni motor s samodejnim menjalnikom EDC. Poraba bencina: 5,8 – 5,9 l/100 km.

E-Tech full hybrid:

1,6 full hybrid z močjo 105 kW (145 KM) in navorom 205 Nm, štirivaljni bencinski motor s pametnim multi-mode sekvenčnim samodejnim menjalnikom. Poraba bencina: 4,7 – 4,9 l/100 km.

Foto: Renault

Renault Captur E-Tech full hybrid s svojimi sistemskimi 105 Kw pomeni najmočnejšo motorno izbiro. Učinkovitost hibridnega pogona se bo najbolje pokazala v mestu. Vozilo vedno spelje na električni pogon in z njim lahko deluje do 80 odstotkov vožnje po mestu. V mestnem ciklu pa na primer zagotavlja do 40-odstotni prihranek pri porabi goriva v primerjavi z običajnim pogonom z bencinskim motorjem. Nova funkcija E-SAVE, ki jo je mogoče vklopiti z gumbom na armaturni plošči levo od volana, ohranja napolnjenost baterije na najmanj 40 odstotkih njegove zmogljivosti. To poskrbi za optimalne zmogljivosti, na primer pri vožnji navkreber.

Foto: Renault

S povsem novo elektronsko zasnovo je tudi varnost na najvišji ravni, saj so vključeni asistenčni sistemi za vožnjo najnovejše generacije. V Renault Capturju je na voljo 26 asistenčnih varnostnih sistemov, vključno z Active Driver Assist, ki med drugim vključuje tudi sistem za prepoznavanje prometnih znakov z opozarjanjem na prekoračitev hitrosti.

Foto: Renault