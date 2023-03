E-goriva in rešitev klasičnih motorjev? EU ima predlog.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska unija pripravlja zakonodajni predlog, ki bi po letu 2035 dovolil uporabo t. i. e-goriv in s tem tudi nadaljevanje motorjev z notranjim izgorevanjem.

Odprta vprašanja glede prihodnosti sintentičnih e-goriv, ki jih je skupaj z nekaterimi državami v zadnjem hipu odprla predvsem Nemčija, so prestavila zadnje glasovanje držav članic EU o koncu prodaje novih avtomobilov s klasičnimi motorji po letu 2035.

Da bi Nemci tako uredbo podprli, so med dovoljenimi pogoni – poleg elektrike in vodika – zahtevali tudi e-goriva. Ta so namreč ogljično nevtralna: med proizvodnjo iz zraka črpajo CO2, ki se nato prek izpustov tja spet povrne. E-goriva omogočajo uporabo klasičnih motorjev na notranje izgorevanje, zahtevajo pa velike količine elektrike iz obnovljivih virov.

Pogoj EU: zagon motorja le z e-gorivom

Osnutek zakona predvideva uvedbo nove kategorije avtomobilov, je poročal Reuters. Avtomobili bi morali dobiti dodatno tehnologijo, ki bi omogočila zagon motorjev le ob uporabi sintetičnega, ne pa tudi klasičnih fosilnih goriv.

Proizvodnja e-goriv je za zdaj še v povojih, prav politična zelena luč za dolgoročnost tehnologije pa bi lahko pospešila vlaganja v potrebno infrastrukturo za proizvodnjo goriv. Če bo EU e-goriva vključila med dovoljena brezogljična goriva po letu 2035 in bi bili Nemci s tem zadovoljni, bi lahko v kratkem dočakali tudi omenjeno in zdaj že večkrat prestavljeno glasovanje držav članic EU.

E-goriva bi bila v prihodnosti dobrodošla predvsem v letalskem in ladijskem prometu, kjer je baterijsko tehnologijo težje implementirati. Mnogo proizvajalcev, med njimi tudi mnogi nemški, je za obdobje po letu 2030 že napovedalo povsem električno ponudbo svojih modelov. Med največjimi podporniki e-goriva pa je Porsche, ki je v Čilu tudi med prvimi začel z manjšo tovarno njegove proizvodnje.