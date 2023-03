Kaj to pomeni za vaš novi avto? EU in Nemci sklenili dogovor.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska unija in Nemčija sta sprejeli dogovor, da bodo po letu 2035 dovolili prodajo in uporabo avtomobilov s klasičnimi motorji - pogoj bo uporaba sintetičnih oziroma tako imenovanih e-goriv.

“Z Nemčijo smo se dogovorili za prihodnjo uporabo e-goriv v avtomobilih,” je prek Twitterja sporočil Frans Timmermans, predsednik klimatske politike pri Evropski uniji. Podobno je sporočil tudi nemški prometni minister Volker Wissing.

“Po letu 2035 bo mogoče prodajati nove avtomobile s klasičnimi motorji, če bodo uporabili e-goriva,” je poudaril Wissing.

Po tem dogovoru gre pričakovati, da bo Nemčija podprla strategijo Evropske unije o brezogljičnih novih avtomobilih po letu 2035. Med dovoljenimi pogoni bodo tako polno električni avtomobili, prav tako pa tudi vozila s pogonom na vodikove gorivne celice in tudi e-goriva. Pri proizvodnji teh iz ozračja črpajo CO2, ki se nato v enaki meri prek izpustov vrne v ozračje. Trenutno je problematična predvsem velika energijska poraba zelene elektrike pri proizvodnji teh goriv.

Sintetična goriva bi lahko postala pomembna tudi za razogljičenje letalskega prometa. Foto: Reuters

Kaj sprejeti dogovor pomeni?

Kljub sprejetemu dogovoru se odpira veliko vprašanj. Vzporedno z nemškim pogojevanjem uporabe e-goriv naj bi več avtomobilskih proizvajalcev že okrog leta 2030 prešlo na ponudbo le še električnih avtomobilov. Tak primer so med drugim Ford, Volkswagen, enako tudi Audi in celoten Stellantisov koncern.

Tako bo zanimivo spremljati, ali bodo proizvajalci zaradi vloge e-goriv še naprej razvijali motorje z notranjim izgorevanjem in ali bo e-goriv v prihodnje sploh dovolj za velikoserijsko uporabo. Trenutne proizvodne kapacitete so zelo majhne, po dogovoru EU-Nemčija pa lahko pričakujemo tudi več vlaganj v proizvodno infrastrukturo za tovrstna goriva. Razpoložljive kapacitete bodo tudi vplivale na vlogo e-goriv v prihodnje - ali bodo torej postale del velikoserijske uporabe in bodo zarezale v načrtovano pretežno vlogo električnih pogonov, ali pa jih bodo proizvajalci izdelovali bolj nišno. Na primer znamke kot je Porsche, ki je trenutno tudi kot prvi v Čilu začel poizkusno proizvajati e-goriva. Zanimivo vprašanje bo kajpak tudi cena e-goriv v prihodnjem desetletju.

Več bo znanega po letu 2026, ko bi morale države članice EU že pospešiti vlaganja v infrastrukturo elektromobilnosti in ko tudi s strani proizvajalcev pričakujemo novo generacijo električnih avtomobilov. Leta 2026 bo Evropska komisija tudi pretehtala izvedljivost prelomnega leta 2035.