Dva milijona v steber: tako je Rimac opravil varnostne teste #video

Zadnji test je Rimac imel konec januarja, ko je z električnim superšportnikom, vrednim dva milijona evrov, še zadnjič opravil varnostni test in ga bočno poslali v stoječ drog. S tem so pri Rimacu simulirali, kaj se zgodi, če bi voznik izgubil nadzor nad vozilom in bočno trči v oviro. Kot so pojasnili pri Rimacu, gre za enega zahtevnejših varnostnih testov, saj med potnikom in drogom ni veliko prostora. Ob trku se drog prav tako skoraj ne deformira, zato mora biti sama konstrukcija avtomobila izredno toga.

Ob trku na potnika delujejo velikanske sile

Bočni trk izvedejo pri hitrosti 35 kilometrov na uro, ob trku pa je bila testna lutka izpostavljena sili 25G. Kljub močnemu trku so na neveri še vedno lahko odprli voznikova vrata, kar je potrdilo hrvaškim inženirjem, da so izdelali varen avto. To jim je uspelo s pomočjo digitalne načrtovanja in računalniške simulacije. S pomočjo visokozmogljivih računalnikov so lahko vsak najmanjši kos podvrgli računalniški simulaciji, kljub najnovejši računalniški tehnologiji so te računalniki več kot dvajset ur procesirali simulacije testov.

Ko so bili zadovoljni z računalniško vodenimi varnostnimi testi so v ZDA poslali kar devet testnih avtomobilov. Kot pravijo so s pomočjo računalniške simulacije ustvarili enega najbolj torzijsko togih avtomobilov na svetu. Če imajo običajni avtomobili torzijsko togost okoli 40.000 njutonmetrov na stopinjo, ima nevera torzijsko togost kar 70.000 njutonmetrov na stopinjo. To v praksi pomeni, da celica zelo dobro varuje potnike v primeru nesreče, streha pa lahko podpira trikratnik svoje teže.

Rimac je za potrebe pridobitve homologacije v ZDA izdelal devet testnih avtov, ki so jih nato razbili v različnih varnostnih testnih. Foto: Rimac Automobili