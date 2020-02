Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DS 9 je dolg 4,93 metra, širok 1,85 metra in ima 2,9 metra medosne razdalje. Foto: DS Automobiles

Citroenova prestižna znamka DS predstavlja svojo največjo limuzino DS 9. Ta je po zasnovi blizu peugeotu 508. Razvili so jo v Franciji, izdelovali jo bodo na Kitajskem.

Francoska znamka DS tako po modelih DS 3 in DS 7 predstavlja še svoj tretji model. Z njim bo poskušal Citroen pridobiti tudi kupce premijskih znamk, saj je novi DS 9 primerljiv z avtomobili kot sta audi A4 ali mercedes-benz razred C. DS bo limuzino izdeloval le na Kitajskem, ki bo predvidoma tudi glavni trg za ta avtomobil. Z novim DS 9 bo primeren predsedniški avtomobil vendarle dobil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.

Platforma EMP2 prvič s podaljšanim medosjem

DS 9 je dolg 4,93 metra, širok 1,85 metra in ima 2,9 metra medosne razdalje. Osnova za avtomobil je sicer platforma EMP2. Pri tej platformi do zdaj še niso uporabili te podaljšane medosne razdalje, ki bo v primerjavi s premijskimi tekmeci tudi eden glavnih adutov avtomobila. Potniki zadaj bodo lahko uživali v sedežih s funkcijami ogrevanja, hlajenja in masaže.

Trije priključno-hibridni pogoni

DS 9 bodo poganjali trije priključno hibridni pogoni. Prvega sestavljata bencinski turbo motor in 80-kilovatni elektromotor, ki skupaj zagotavljata sistemsko moč 225 »konjev«. Po standardu WLTP bo baterija s kapaciteto 11,9 kilovatne ure zagotavljala od 40 do 50 kilometrov električnega dosega.

Pozneje bosta na voljo še priključno hibridna pogona s sistemsko močjo 250 in 360 »konjev«. Najmočnejša različica bo imela tudi štirikolesni pogon.

Baterijo bo mogoče prek izmeničnega električnega toka (AC) polniti z močjo do 7,4 kilovata.

