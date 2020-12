DS ima nov avto: na radarju so premijski nemci #foto

DS se pripravlja na lansiranje svojega prvega modela, ki bo svoj kos prodajne pogače iskal v močnem segmentu C. Francozi so prvič uradno napovedali novi DS 4. Kot pravijo, bo tekmec audija A3, BMW serije 1 in mercedes-benzovega razreda A slonel na nadgrajeni arhitekturi skupine PSA, tehnološki preporod in atraktivna oblika pa bosta odločilni prvini pri iskanju novih kupcev.

DS 4 bo prvi znamkin avto v segmentu C, kjer imajo svojega predstavnika skoraj vse avtomobilske znamke in še vedno velja za enega od najmočnejših v Evropi. V njem imajo svoje modele tudi Audi, BMW in Mercedes-Benz, ravno njim pa bo želel DS 4 prevzeti kar se da veliko kupcev.

V ospredju še vedno udobje in drugačen oblikovni slog

Najnovejši znamkin model bo slonel na izboljšani arhitekturi EMP2, ki jo že uporabljajo v skupini PSA. Tako kot pri drugih znamkah Udobje in polsamodejna vožnja, to sta poglavitna stebra prihajajočega DS 4. Foto: DS Automobiles znotraj skupine bo tudi pri DS na voljo priključno-hibridni pogon, poleg seveda običajne motorne palete. Čeprav Francozi avta uradno še niso pokazali, lahko pričakujemo drzen, atraktiven in precej drugačen videz. Previsi bodo izredno kratki, z atletsko držo bo prinesel svež veter v segment, in kot so razkrili na včerajšni virtualni tiskovni konferenci, bo imel DS 4 unikatno razmerje med karoserijo in velikostjo platišč. Več bo znanega na začetku leta 2021, ko bo tančica skrivnosti tudi uradno razkrita.

''Ne bo klasična kombilimuzina, to je zagotovo, ampak ne bo niti križanec. Morda ga najbolje opišemo tako, da bo imel slog kombilimuzine z zelo velikimi kolesi, impresivnimi proporci in zelo unikatno držo na cesti,'' je povečala pričakovanja pred razkritjem Béatrice Foucher, izvršna predsednica DS Automobiles.

Tehološko naprednejši kot večji brat DS 7 crossback

Velik poudarek so inženirji dali tudi potniški kabini in predvsem tehnološkemu napredku, kjer bo s številnimi novimi tehnologijami in znanji naprednejši kot paradni konj znamke DS 7 crossback. Na včerajšnji predstavitvi je bilo veliko govora ravno o novostih, ki jih bo resnično veliko.

Omeniti je treba predvsem izboljšan in večji head-up zaslon, šlo naj bi za prvi večji korak naprej k navidezni resničnosti. Nov bo tudi zaslon na dotik s sistemom Iris, ki bo deloval podobno kot pametni telefoni in se ga bo upravljajo z govorom ali gestami. Na voljo bo tudi druga generacija polsamodejne vožnje - prilagajanje hitrosti glede na razmere na cesti in samodejno prehitevanje na avtocesti. Sistem bo informacije dobival prek vgrajenih radarjev na vseh štirih vogalih avtomobila in spredaj nameščenim lidarjem. S pomočjo kamer bo sistem prepoznaval cesto pred seboj in samodejno prilagajal delovanje blažilnikov.

Nov zaslon z novim operacijskim sistemom bo deloval po načelu pametnih telefonov. Foto: DS Automobiles