Popolno nasprotje: nov "francoz" proti nemški premijski eliti

Francoski DS je razkril novo generacijo modela DS 4, ki vstopa kar v dva segmenta hkrati. Novinec bo iskal kupce v razredu kombilimuzin in kompaktnih križancev, obenem pa se opira na francosko dediščino visoke mode in stavi na najnovejšo tehnologijo.

DS je le ena izmed številnih znamk, združenih v novonastalem podjetju Stellantis, a njen preporod se je v resnici začel leta 2015, ko so se ločili in postali samostojna znamka. V zadnjem obdobju so na ceste spravili dva nova modela, DS 3 crossback in DS 7 crossback, na nekaterih trgih tudi limuzino DS 9. Zdaj so svoje velike načrte razkrili z novim DS 4, ki zapolnjuje vrzel med ukinjenim DS 5 in prejšnjo generacijo DS 4.

Glavna strategija je drugačen videz

Tako kot pri obeh križancih je tudi pri novem DS 4 v ospredju drugačna zunanja podoba. Ostre linije se združujejo z drzno oblikovanimi žarometi. Dvojna horizontalna LED-linija na sprednjem odbijaču je vsekakor magnet za poglede, matrični žarometi s pomičnimi lečami so še dodaten vizualni dragulj. Kolesa so pomaknjena do skrajnosti, povsem do konca medosne razdalje, in lahko merijo celo do 20 palcev. Kupejevska strešna linija mu doda dinamiko, strmo postavljeno zadnje steklo pa naravnost strmoglavi do drznih zadnjih LED-žarometov.

Trije različni paketi, tri različne osebnosti

Kot so pojasnili prek videopredstavitve, bodo na voljo trije različni paketi: osnovni DS 4, DS 4 cross in DS 4 premium line. Že ime cross nakazuje prihod terenskih dodatkov v obliki plastičnih obrob na blatnikih, strešnih nosilcev in nekoliko spremenjenega dizajna, ki bo deloval bolj v smeri športnih terencev. Premium line prinaša drugačna platišča, kromirani deli so zamenjani s črnimi in v notranjosti so sedeži oblečeni v alkantaro.

Foto: DS Automobiles

Tehnološko želi izstopati

Francozi so med poglavitne poudarke o njegovi naprednosti uvrstili drugo raven delno avtomatizirane vožnje, prilagodljivo vzmetenje, ki pred seboj skenira cesto in primerno prilagaja delovanje blažilnikov, in velik projicirni zaslon, kjer se prikazujejo tudi informacije o navigaciji in radijski postaji. Na voljo je tudi nočna kamera.

DS 4 sloni na nekoliko posodobljeni arhitekturi EMP2, kot pravijo, so predelali kar 70 odstotkov delov, da je bila primerna za novi DS 4. Veliko truda so posvetili tudi zvočni izolaciji in izboljšanju struktur v primeru trka. Prilagojena arhitektura je primerna tudi za vgradnjo povsem električnega pogona, a za zdaj še ni potrjen za proizvodnjo.

Bo pa na voljo tudi kot priključni hibrid z baterijo z zmogljivostjo 12,4 kilovatne ure in 50 kilometri električnega dosega. Na voljo bodo tudi klasični bencinski in dizelski motorji, prtljažni prostor se pri PHEV zmanjša s 430 litrov na 390 litrov. V dolžino DS 4 sicer meri 4,4 metra, širok je 1,83 metra in visok 1,47 metra.

Foto: DS Automobiles

Foto: DS Automobiles