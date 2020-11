Francija dočakala premijsko limuzino, znane so cene

Od leta 2012, ko je Citroen prenehal izdelovati model C6, bo novi DS 9 dejansko prva francoska premijska limuzina. Tako bo ustrezen državni avtomobil dobil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Pri DS so objavili ponudbo motorjev za limuzino, prav tako njene cene v Franciji. Odprli so tudi naročila zanj, a za prve primerke bo treba čakati vsaj do septembra prihodnje leto.

Na izbiro tudi zgolj bencinski motor brez elektrifikacije

Sprva bosta na voljo dve različici priključno hibridnega pogona in tudi različica zgolj z bencinskim motorjem. Model DS 9 e-tense 4x4 bo poganjal sklop s sistemsko močjo 360 “konjev” in 520 njutonmetri navora (trije motorji, en bencinski in dva električna). Pri modelu DS 9 e-tense 225 bo zahvaljujoč bateriji s kapaciteto slabih 12 kilovatnih ur mogoče na elektriko po tovarniški obljubi voziti do 48 kilometrov. Pri izbiri zgolj bencinskega motorja bo imel ta moč 225 “konjev”.

V Franciji se bodo cene za DS 9 začele pri 47.700 evrov. To je cena bencinskega modela. Priključni hibrid bo stal vsaj 54 tisočakov, najzmogljivejši model e-tense 4x4 s tremi motorji pa od 68 tisoč evrov naprej. Cene pri tem modelu bodo lahko narasle do 80 tisočakov.