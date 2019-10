Drzna pobuda: pol milijarde za slovo starih dizlov?

Britansko avtomobilsko združenje AA so ustanovili davnega leta 1905. To je bilo dve leti po tistem, ko so začeli na britanskih cestah veljati prvi resnejši prometni predpisi. Zakon je postavil nove kazni za prehitro vožnjo, za pridobitev vozniškega dovoljenja je bilo treba opraviti izpit (pred tem so ga dobili ob plačilu pet takratnih šilingov) in tudi avtomobili so morali imeti vidno registrsko oznako.

Združenje AA je ob ceste postavilo na tisoče opozorilnih prometnih znakov in vse do tridesetih let skrbelo za njihovo stanje. Izdali so tudi enega izmed prvih angleških priročnikov za nove voznike.

Pol milijarde naj prispeva vlada, druga polovica je že potrjena

Danes so njihove naloge mnogo drugačne. Predstavili so načrt, kako bi lahko učinkovito in neboleče z britanskih cest umaknili starejši del voznega parka in tako pomagali znatno znižati toplogredni učinek britanskih cest. V ta namen predlagajo skupen proračun milijarde britanskih funtov. Polovico tega zneska bi v desetih letih prispevala zgolj največja britanska mesta z naslova kazni ob neupravičeni uporabi avtobusnih prometnih pasov, drugo polovico zneska pa bi po mnenju AA morala prispevati britanska vlada.

Lastnikom starejših (predvsem dizelskih) vozil bi tako s subvencijami, nadomestili in ugodnimi obrestnimi merami omogočali nakup novejših in do okolja precej prijaznejših avtomobilov. Pri AA poudarjajo, da bi želeli tako shemo postaviti predvsem za voznike z nižjimi prihodki, družine in starostnike.