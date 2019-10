Deset držav EU bi ukinilo bencin in dizel, Slovenci s pomisleki

Strategija Danske sicer ni revolucionarna, saj so podobne načrte v svoje strategije zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov zapisale že številne države članice Evropske unije. Danci so predlagali strategijo za postopno ukinjanje vozil s klasičnimi bencinskimi in dizelskimi motorji, strategija pa bi postavila temelje tudi močni omejitvi (ali celo prepovedi) prodaje novih tovrstnih vozil od leta 2030.

Kako do cilja nevtralizacije CO2 do leta 2050, ki ga podpira vse več držav EU?

Nova predsednica Evropske komisije Ursula van der Leyen želi Evropo do leta 2050 razviti v prvo celino z nevtraliziranimi toplogrednimi izpusti. Tako usmeritev podpira že vsaj 18 držav članic, med podpisnicami je tudi Slovenija. Danska delegacija je poudarila, da v Evropi naraščajo izpusti prav transportnega sektorja in da je zato treba za dosego želenih ciljev sprejeti ustrezne ukrepe. Že do leta 2030 si želi EU znižati izpuste CO2 za 40 odstotkov.

Danci bi čez 11 let prepovedali prodajo novih bencinskih in dizelskih avtomobilov

Danci so že pred enim letom razburili evropsko javnost z napovedjo, da bodo leta 2030 prepovedali prodajo novih vozil z bencinskimi in dizelskimi motorji. Te načrte so pozneje umaknili, ker niso bili v skladu z zakonodajo EU. Danci si podobno zavezo želijo doseči na ravni celotne EU in to njihovo strategijo je na zadnjem srečanju podprlo deset držav članic.

Slovenija je bila skupaj z Latvijo, Litvo, Bolgarijo in še nekaj državami v skupini tistih, ki so poudarili pomen omejitve izpustov CO2 tudi pri prodaji starejših rabljenih avtomobilov iz zahodnih v vzhodnoevropske države. Danci bodo z desetimi podpornimi državami ustanovili zavezništvo, ob tem pa so izrazili prepričanje, da se bo njihovi strategiji pridružilo še več držav.

Glede na trenutno stanje na evropskem avtomobilskem trgu so tovrstni načrti še zelo ambiciozni.