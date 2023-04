Državni prvak poletel na stopničke v odlični družbi

Slovenski državni prvak je sezono začel s tretjim mestom na reliju Quattro River v okolici hrvaškega Karlovca. S sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2) sta se predvsem pripravljala na reli svetovnega prvenstva, ki bo ta mesec delno potekal po istih cestah. Slovenska prvaka sta osvojila končno tretje mesto, kar je bil zanju optimalen rezultat - tako Nikolay Gryazin kot Gus Greensmith, oba kandidata za naslov svetovnega prvaka WRC2 - sta bila pričakovano razred zase.

Turk za letos napoveduje obsežen program vsaj 12 relijev, poleg slovenskega DP tako namerava nastopiti še na dodatnih relijih v tujini. Kateri bodo ti reliji, bo znano v prihodnjih tednih oziroma mesecih. Glavna osredotočenost je zdaj namenjena reliju za svetovno prvenstvo, le teden dni pozneje pa začetku slovenskega državnega prvenstva v Vipavski dolini.

Hrvaški reli so uspešno končale še tri slovenske posadke. Darko Peljhan in Matej Čar (VW polo proto) sta bila odlično razpoložena, a sta zaradi prebite gume in policijske patrulje izgubila precej časa. Aleš Zrinski in Rok Vidmar (škoda fabia rally2) sta prvič vozila nov dirkalnik, tudi zanju je bila to priprava pred relijem za svetovno prvenstvo. Zelo dobro sta reli v okolici Karlovca odpeljala še Robi Kersnik in Nives Cotič (renault clio RS), v cilju je bil tudi slovenski sovoznik Vili Ošlaj.

Foto: zajem zaslona

Pokal Twingo v Monzi - zmagi za Glazerja in Grma

Na italijanskem dirkališču Monza sta potekali uvodni dirki državnega prvenstva v pokalu Twingo. Tako kot ob koncu lanske sezone sta bili tudi tokrat obe dirki v znamenju prekinitev in krogov za varnostnim avtomobilom organizatorja. Sobotno skrajšano dirko je v razvrstitvi državnega prvenstva, ki se vozi v sklopu mednarodnega Twingo EuroCup, dobil Luka Glazer pred Luko Grmom in Dejanom Robido. V prvi deseterici je bil še Rok Cerar. V nedeljo je drugo dirko v skupni razvrstitvi dobil Luka Grm, med Slovenci sta bila v vrhu še Rok Cerar in Luka Glazer.