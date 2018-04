Domen Prevc: To mor'te probat'!

Preizkusite najsodobnejši simulator vožnje v Sloveniji

Tehnološke prelomnice in večji izumi iz dneva v dan spreminjajo svet. Dokler jih ne doživimo in preizkusimo v praksi , smo do njih praviloma previdni in zadržani, pozneje pa si ne predstavljamo življenja brez njih.

Za primer vzemimo mobilni internet. Smo si pred 20 leti predstavljali, da bomo imeli na vsakem koraku s pritiskom na en sam gumb dostop do katerekoli informacije? Ali pa na primer napredek, ki se in se bo v prihodnosti še z bolj bliskovitimi koraki dogajal na področju avtomobilizma. Smo si v preteklosti predstavljati, da bodo avtomobili vozili povsem sami?

Volane še vedno upravljamo sami

V času, ko v laboratorijih učijo računalnike in naprave, kam zaviti v delcu sekunde pred trkom, na cestah danes še vedno držimo volan v rokah ljudje. Pri tem pa, jasno, nismo popolni. Delamo človeške napake, ki se jih pogosto zavedamo, a se jim kljub temu ne izognemo vedno.

Medtem ko tehnologi in inženirji razvijajo samovozeča vozila, moramo čim bolje voziti sami. Da nismo popolni, nam je jasno. To kažejo obtolčena pločevina in žal še vedno preveč pogosto prometne nesreče s poškodbami in smrtmi udeležencev. Lahko pa poskrbimo, da ne ponavljamo napak, ki so posledica neprimerne psihofizične priprave na vožnjo. Lahko se na primer preizkusimo v najrazličnejših situacijah v prometu.

Vrnimo se nekaj vrstic nazaj - smo si pred 20 leti predstavljali, da bomo lahko situacije v prometu preizkušali z sodobnimi virtualnimi simulatorji vožnje?

Vstopite v prihodnost, vstopite v Triglav LAB

V Zavarovalnici Triglav s preventivnimi dejavnostmi dokazujejo, da jim je mar za varnost v prometu. Novembra 2015 so zato združili moči z mlado ekipo podjetja NERVteh, s katerim so razvili simulator varne vožnje, namenjen izobraževanju voznikov.

Najsodobnejši simulator varne vožnje lahko preizkusite v novem digitalnem centru Triglav LAB na Dunajski cesti 20 v Ljubljani.

Oglejte si video, ki kaže, kako je slovenski smučarski skakalec Domen Prevc preizkusil simulator varne vožnje DRAJV. Mladim voznikom sporoča: "To mor'te probat'!"

Pomembne teme, prikazane na zanimiv način

Simulator DRAJV predstavlja eno izmed sredstev za širitev izobraževanja in ozaveščanja splošne javnosti o pomembnosti varne vožnje. Tokrat na malce bolj zanimiv način. Kot veste, se z nepredvidljivimi situacijami lahko srečamo le v dejanskem prometu, kjer pa, kot v videoigrah, nimamo neomejenega števila življenj, zato je treniranje primernih reakcij brez nadzorovanega okolja zelo težko.

Tudi na poligonu ne moremo verodostojno replicirati vseh mogočih nevarnih prometnih okoliščin, zato se je treba zateči k naprednim računalniškim rešitvam.

Občutki so povsem realistični, ko na cesto skoči otrok ali nas med vožnjo preseneti gosta megla. Vidljivost se nenadoma močno zmanjša in v trenutku zagledamo zadnje meglenke vozila pred seboj. Kako se boste odzvali?

S simulatorjem lahko "v živo" izkusite raznolike situacije in se z njimi spoprimete brez tveganja. Piljenje veščin z vadbo v nepričakovanih situacijah v prometu je torej glavni namen simulatorja, meri pa tudi psihofizične lastnosti voznika, kot sta reakcijski čas in zbranost pri vožnji, ter tudi vpliv različnih motilnih elementov, kot je mobilnik. Po končani vožnji dobite oceno o tem, kako ste se odrezali, surove podatke voženj pa pri Triglavu zbirajo tudi v širše namene, in sicer bodo z dolgoročnimi izsledki poskušali na takšen ali drugačen način pripomoči k izboljšani varnosti v prometu.

Tečaj varne vožnje na simulatorju V Zavarovalnici Triglav želijo, da se simulator vožnje uveljavi kot popolno izobraževalno orodje, ki posnema resnično vozilo in realistično cestno okolje, pomaga izboljšati varnost vožnje oz. kulture v prometu in dolgoročno zmanjša število cestnoprometnih nesreč. Mladi vozniki lahko opravite tudi tečaj varne vožnje na simulatorju. Ta je namenjen mladim voznikom, ki si želijo za 50 odstotkov znižati doplačilo za mladega voznika. Pogoj za prijavo na tečaj varne vožnje je opravljen e-izpit. Tečaj je brezplačen.

Kako simulator deluje?

Simulator vožnje je sestavljen iz nekaj delov pravega avtomobila in zaslonov, ki uporabniku omogočajo popolni periferni vid. Premična platforma medtem simulira premikanje podvozja avtomobila in vozniku omogoča, da občuti dogajanje na zaslonih. S pomočjo naprednega nevrološkega profiliranja zbira biometrične in nevrološke podatke posameznika, ki je postavljen v resnično okolje. Analiza teh podatkov voznikom pomaga, da se izboljšajo v situacijah, kjer so se slabo odzvali.

Simulator prinaša možnost, da se uporabniki preizkusijo tudi v nepredvidljivih prometnih situacijah, ki jih poligon varne vožnje ne omogoča – na primer prehitra vožnja skozi naselje, kjer se nenadoma na cesti znajde otrok, neprilagojena hitrost v snegu ali umik nasproti vozečemu vozilu na avtocesti.

Naprave, ki jih ima voznik nameščene med vožnjo, z naprednim nevrološkim programiranjem merijo njegove biometrične in nevrološke podatke. Tako doživljate nevarne dogodke in se učite varnega odzivanja nanje. Učite se predvidevanja, prilagajanja razmeram in spretnega manevriranja, ko naletite na oviro v mestu, na regionalni cesti ali avtocesti.

Sodobne tehnološke inovacije

Tehnološko napredni center Triglav LAB obiskovalcem ponuja možnost uporabe raznolikih inovativnih digitalnih rešitev. Vsi, ki boste vanj vstopil, boste poleg simulatorja DRAJV lahko doživeli tudi simulacijo smučarskih poletov in potresov v virtualni resničnosti ter izkušnjo reševanja iz močno poškodovanega vozila, kot jo je doživel Cene Prevc.

Prek videokonference boste lahko v pogovoru z zdravnikom dobili preventivni nasvet glede različnih zdravstvenih tematik, s tehnologijo EEG pa se boste seznanili s problematiko demence. Obiskovalci pa boste lahko na solarni klopi (brez)žično napolnili tudi mobilne naprave.

Razlogov za obisk naprednega digitalnega centra pa je še mnogo. Preverite jih na tej povezavi

Simulator vožnje DRAJV postavi voznika v resnično okolje. Polkrožen ekran nam omogoča popoln periferni vid. V simulator so vgrajeni tudi prilagojeni deli pravega avtomobila, čutimo lahko delovanje podvozja in motorja.

Na simulatorju DRAJV se lahko preizkusite od ponedeljka do petka v digitalni enoti Triglav Lab v Ljubljani.

