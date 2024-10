Dokončno konec? Audi lahko svojo tovarno zapre že februarja.

Audi Q8 e-tron Foto: Audi Tri tisoč zaposlenih v Audijevi bruseljski tovarni je do zadnjega upalo na rešitev in investitorja, ki bi prevzel upravljanje problematične belgijske tovarne. Njena težava sta lokacija in nezmožnost širitve, pri Audiju pa proizvodnja le enega modela in še to zelo nišnega električnega športnega terenca Q8 e-tron.

Proizvodna letna kapaciteta tovarne je 120 tisoč avtomobilov. Pred dvema letoma so pri Audiju vrhunec proizvodnje dosegli s 47.900 avtomobili, lani so jih izdelali le še 37.400. Letos so do zdaj na ceste spravili dodatnih 23.900 vozil Q8.

Audi pripravlja tehnološko naprednejšega naslednika modela Q8 e-tron, a tega bodo izdelovali v Mehiki.

Konec že februarja 2025?

Ker tudi potencialni investitorji po zagotovilih iz Ingolstadta niso predstavili dovolj stabilnih rešilnih programov, je usoda tovarne očitno zapečatena, je poročal nemški Automobilswoche. Delo bodo v tovarni predvidoma končali konec februarja prihodnje leto. To bo prvo zaprtje tovarne pod Volkswagnom v več deset letih.

Toda kanček upanja vendarle še ostaja. Po informacijah iz vodstva Audija naj bi bili še v pogovorih s proizvajalcem lahkih gospodarskih vozil.