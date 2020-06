Divjanje po cesti: zaradi prevelike hitrosti mu je policija nehala slediti #video

Gorenjski policisti so danes ob 14.45 na glavni cesti skozi sotesko proti Bohinjski Bistrici in Pokljuki obravnavali nevarno vožnjo voznika osebnega avtomobila znamke VW Passat srebrne barve. Voznik je brezglavo prehiteval na vseh mogočih mestih, v nepreglednih ovinkih in v času, ko so nasproti prihajala vozila. Vozil je s hitrostjo do 200 kilometrov na uro in večino časa po nasprotni strani ceste. Nekateri vozniki so morali, da bi se izognili trčenju z njim, celo zapeljati s ceste.