Deset milijard v treh letih: ključni Volkswagnovi načrti za preživetje

Volkswagen v leto 2024 vstopa z ambicioznimi načrti reorganizacije svoje proizvodnje in poslovanja. Ti ukrepi so del paketa Accelerate Forward/Road to 6.5. Gre za triletni program, ki so ga uskladili tako predstavniki vodstva znamke kot tudi zaposlenih. Volkswagen bo tako do leta 2026 privarčeval deset milijard evrov, že letos naj bi privarčevali prve štiri milijarde evrov. Ob tem so zamrznili nova zaposlovanja in razširili skupino upravičencev do delne upokojitve.

"Program zajema obdobje treh let, njegov cilj pa je zagotoviti dolgoročno konkurenčnost in prihodnjo sposobnost preživetja osrednje znamke koncerna Volkswagen. Do leta 2026 želi znamka Volkswagen doseči deset milijard evrov dobička, tudi zato da bi ublažila nasprotne učinke, kot sta inflacija in povečanje stroškov surovin. Pričakujejo, da se bo donosnost prodaje leta 2026 trajnostno dvignila na 6,5 odstotka. Znamka Volkswagen že za leto 2024 načrtuje do štiri milijarde evrov dobička," se glasijo načrti Volkswagna.

Med ključne ukrepe sodijo:

skrajšanje razvoja novih Volkswagnovih modelov s 50 na 36 mesece, s čimer bodo privarčevali milijardo evrov,

za 50 odstotkov bodo zmanjšali število testnih vozil v razvojnem centru – to bo mogoče doseči z digitalizacijo in obsežnejšimi preizkusi na testnih napravah, kar jim bo omogočilo, da bodo letno privarčevali 400 milijonov evrov.

Varčevanje usmerjeno tudi v administracijo

"Preostali ukrepi vključujejo večjo učinkovitost pri nabavi, ki bo omogočala prihranek več kot 320 milijonov evrov na leto, optimizirano poprodajno poslovanje, ki bo letno ustvarilo več kot 250 milijonov evrov, in optimizacijo proizvodnega časa skladno s sklenjenimi dogovori s tovarnami, s katero bo vsako leto prihranjenih več kot 200 milijonov evrov. Vsi ti ukrepi bodo veljali že za leto 2024," napovedujejo iz Wolfsburga.

Volkswagen bo znižal stroške za zaposlene v administraciji. Demografsko krivuljo bodo maksimalno izkoristili z generacijo babyboom, ki se bo upokojevala v prihodnjih nekaj letih, ker bodo možnost delne upokojitve razširili tudi na osebe, rojene leta 1967 (oz. 1968 za delavce s težkimi invalidnostmi). Zamrznili bodo nova zaposlovanja.

Volkswagen bo stroške dela na področju administracije zmanjšal za 20 odstotkov. Po potrebi bodo na vseh ravneh selektivno ponudili pogodbe o sporazumnem prenehanju delovnega razmerja. Splošni program takih pogodb sicer ne obstaja.