Delitve med zaposlenimi: Teslini zasebni posnetki sprožili tožbo

Nekateri Teslini zaposleni so si na internih komunikacijskih kanalih domnevno delili nenavadne posnetke, ki so izvirali iz avtomobilov njihovih kupcev. Na njih so bili posnetki psov, zanimivih obcestnih znakov, a tudi pogledi na notranjost garaž, otrok in celo golega moškega, ki je korakal proti avtomobilu. O tem je pred dnevi poročal Reuters, ki je bil v pogovoru z več Teslinimi zaposlenimi. Zaradi objave je v ZDA že nastala prva tožba.

Ena izmed kamer na Teslinih avtomobilih. Foto: Gregor Pavšič

Uradno jo je vložil Henry Yeh, doma iz San Francisca, ki si lasti Teslin model Y. Tožba se opira na domnevno zmožnost dostopa do video posnetkov zasebne naave, tako Yeha kot tudi njegove družine. “Tesla mora zato odgovarjati,” je v imenu Yeha zapisal njegov odvetnik, ki se sklicuje na ustavo zvezne države Kalifornija. Tožba je sicer šele prvi korak sodnega spora, saj za zdaj konkretnih dokazov deljenih posnetkov še ni. Okvirni cilj tožbe znaša vsaj okrog pet milijonov dolarjev.

O Teslinih kamerah …

Teslini avtomobili imajo napreden nadzorni sistem s kamerami, ki zmorejo v odsotnosti voznika ves čas nadzorovati okolico avtomobila. Ob večjih sunkih se posnetki shranijo na ključek USB v sovoznikovem predalu. Ena izmed kamer je nameščena tudi v notranjosti vozila in snema potnike.

Američani so nedavno sicer omejili dostopnost do tovrstnih posnetkov. Tako posnetki iz kamer okrog vozila ne pridejo več do Teslinih operaterjev, prav tako ne posnetki s kamere na vetrobranskemu steklu. Delijo pa se posnetki kamere Autopilota, če voznik to možnost deljenja izbere ali pa če je avtomobil udeležen v prometno nesrečo. Podobno velja tudi za podatke o lokaciji vozila, hitrosti, prevoženih kilometrih in podobno.