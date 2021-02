Debeluškast videz je preteklost: Citroënov križanec z novo podobo

Citroën je za leto 2021 posodobil svojega mestnega križanca C3 aircross, ki svoj okrogel in debeluškast videz zamenjuje za ravne linije in resnejšo podobo. Na seznamu novosti je več individualizacijskih možnosti, daljši je tudi seznam za povečanje udobja, serijsko so vgrajeni žarometi LED. Na ceste bo zapeljal junija letos.

Francozi so si za vzor vzeli koncept CXperience in malega mestnega križanca oblikovali po vzoru drznega brata. Poleg novega sprednjega dela, ki ni več tako zaobljen in okrogel, so nekoliko višje postavili še pokrov motorja. Pri Citroënu po novem ponujajo še 70 različnih zunanjih barvnih kombinacij in tako kot pri prenovljenem C3 še poudarjajo individualizacijo.

Še večji poudarek na udobju

V notranjosti je pomemben prihod že poznanih posebnih sedežev, ki z dodatnimi 15 milimetri pene in ojačano bočno oporo izboljšujejo udobje. Drugačna je tudi osrednja konzola z večjim sredinskim predalom in pomožnim pokrovom. Na armaturni plošči je vgrajen večji devetpalčni zaslon na dotik. Zadnji naj bi bil boljše kakovosti kot prej, obenem pa podpira sistema Android Auto in Apple CarPlay.

V Sloveniji enkrat v juniju

Na voljo je dvanajstih asistenčnih sistemov, v katerih je tudi barvni projicirni zaslon, samodejno zaviranje v sili, pomočnik za parkiranje in najnovejša zadnja parkirna kamera. Na seznamu dodatne opreme sta še Grip Control in asistent za vožnjo po klancu navzdol.

Bistvenih novosti ni pri motorjih. Še vedno bo na voljo 1,2-litrski turbo motor puretech 110 in 130, 1,5-litrski dizel bluehdi 110 in 1,6-litrski dizel bluehdi 120. Za zdaj ne bo na voljo električne različice, ker C3 aircross sloni na starejši arhitekturi PF1. V prodajne salone vo zapeljal junija.

