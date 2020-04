Danes razkritje: Toyota bo pokazala novi mali SUV

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je za zdaj edina uradna napovedna fotografija novega Toyotinega kompaktnega športnega terenca. Ta razkriva, da se bo ponašal tako s hibridnim kot tudi s štirikolesnim pogonom. Foto: Toyota

Pri Toyoti so potrdili, da bodo danes uradno razkrili svoj novi kompaktni križanec. Tega bi morali v začetku marca sicer predstaviti na avtomobilskem salonu v Ženevi, ki so ga nato zaradi epidemije koronavirusa covid-19 odpovedali, Toyota pa se je odpovedala takratnemu spletnemu razkritju tega vozila. Avtomobil bodo torej raje javnosti pokazali poldrugi mesec pozneje. Toyoti se s tem dejansko niti ne mudi, saj bo to vozilo na ceste zapeljalo šele prihodnje leto.

Križanec na osnovi mestnega yarisa

Križanec za zdaj še nima uradnega imena, izhajal pa bo s platforme TNGA-B novega yarisa. Tega so pri Toyoti že pokazali, v Slovenijo pa predvidoma prihaja jeseni. Križanca bo po napovedih predvidoma poganjal 1,5-litrski bencinski hibridni motor, ki bo zagotavljal tudi štirikolesni pogon.

Dimenzijsko se bo avtomobil uvrstil pod nedavno prenovljeni model C-HR. Pri Toyoti obljubljajo kompakten in dinamičen dizajn križanca. Ta bi lahko za Toyoto tudi v Sloveniji spremenil sliko najuspešnejših modelov. Lani je največ Slovencev pri Toyoti kupilo hibridno corollo in yarisa (bencinskega ter hibridnega). Enako velja tudi za letos, ko omejenim vozilom sledita hibridni različici RAV4 in C-HR.

Osnovo bo novemu križancu nudil novi yaris, ki ga v Sloveniji pričakujemo jeseni. Foto: Toyota

Hibridna corolla je bila lani za Toyoto najuspešnejši model v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič Toyota letos v Evropi uspešnejša od mnogih velikoserijskih znamk

Toyota je bila letos v Evropi med tistimi avtomobilskimi znamkami, ki so doživele enega manjših padcev prodaje. Marca je ta sicer upadla za 40 odstotkov, v prvem četrtletju (od januarja do konca marca) pa zgolj za slabih devet odstotkov. Med vsemi znamkami je v Evropi dosegla šesto mesto, kar je za Toyoto nadpovprečno visoko.