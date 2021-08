Danes proti Šembijam: namesto turistov tako vzdušje #foto

Simone Faggioli se tudi letos poteguje za evropski gorski naslov. Foto: Gregor Pavšič Pet kilometrov med Ilirsko Bistrico in Šembijami z vsemi ovinki, krožiščem in še dvema umetnima šikanama iz gum. Cesta, ki jo dobro poznajo slovenski in tuji turisti, ki potujejo proti hrvaškemu Kvarnerju, že 26 let enkrat letno postane prizorišče vrhunske avtomobilske dirke.

Simone Faggioli je resnično nekaj posebnega. Italijan, ki drži tretji najboljši rezultat vseh časov na ameriški gorski dirki Pikes Peak, je zmagal tudi na današnji gorski dirki evropskega prvenstva proti Šembijam. Povprečje 145 kilometrov na uro in prednost 2,9 sekunde pred rojakom Christianom Merlijem. Oba s športnima prototipoma, ki ju poganjata trilitrska motorja V8 z močjo vsaj 600 “konjev”. Skozi vse ovinke imata na voljo izjemen podtlak in aerodinamični paket. Tudi Merlijevo povprečje 143 kilometrov na uro je zavidljivo.

Štart in nato gre v prvi ovinek že v peti prestavi. To je realnost Faggiolija, ki mu je težko opisati občutke in doživetje tako brezkompromisne vožnje po slovenskih ovinkih. Kaj takega je treba doživeti na lastni koži in le redki jih spoznajo na lastni koži. To je prava ekskluzivna sredina.

Milan Bubnič kljub težavam s pnevmatikami na domači dirki prepričljiv v državnem prvenstvu. Foto: Uroš Modlic

Patrik Zajelšnik je moral odstopiti zaradi okvare sklopke. Foto: Gregor Pavšič

Simone Faggioli je z izjemno vožnjo in rekordom pet kilometrov dolgega odseka med Ilirsko Bistrico in Šembijami pričakovano postal prvi junak letošnje gorske dirke. Vozil je s povprečno hitrostjo več kot 145 kilometrov na uro in bil najhitrejših v obeh tekmovalnih vožnjah. Drugouvrščenega Christiana Merlija (osella FA30) je ugnal za 2,9 sekunde. To sicer še vedno ni veliko za skupno deset kilometrov dirkanja, a Faggioli je Merliju prepustil hitrejši čas le na prvem sobotnem treningu. Skupno tretje mesto za Sebastiena Petita (nova NP01), ki pa je za Faggiolijem zaostal že 12,2 sekunde.

Prva deseterica žal brez slovenskih voznikov. Patriku Zajelšniku (norma M20 FC) je po prvi vožnji odpovedala sklopka, motor pa je že pred prvo vožnjo izdal včeraj sicer zelo hitrega Vladimirja Stankoviča (lola B09). Zajelšnik se je borilza skupno tretje mesto, Stankovič pa za prvo deseterico in zmago med dvolitrskimi formulami.

Karl Schagerl (VW golf TFSI) je bil z naskokom najboljši voznik klasičnega avtomobila. Skupno je bil osmi in sicer devet sekund pred najbližjim konkurentom. Foto: Uroš Modlic

Bubničevo poškodovano platišče iz druge vožnje. Foto: Gregor Pavšič

V konkurenci državnega prvenstva je zmago potrdil sicer skupno osemnajstouvrščeni Milan Bubnič (lancia delta), a šele po krajši drami v drugi tekmovalni vožnji. Najprej mu je ugasnil motor lancie delte, nato pa je še poškodoval platišče. Na njegovo srečo je pnevmatika zdržala. Pivčan se je zbral in kljub težavam postavil najhitrejši čas. Drugo mesto danes za Mateja Grudnika (renault clio), ki je skupno zaostal 5,9 sekunde.

“Vesel sem lepe dirke in lepega vremena. Na domači dirki je še posebej lepo zmagati. Taka dirka pa pomeni tudi nekaj več odgovornosti, saj domača publika že vnaprej pričakuje dober rezultat. Danes se mi je dobro izšlo, čeprav sem imel kar nekaj težav s pnevmatikami in oprijemom,” je po zmagi povedal Bubnič.

Zelo dobra vožnja Grudnika, sicer letos zmagovalca gorske dirke na Gorjance, je Bubniču pomagala prevzeti vodstvo v skupnem seštevku državnega prvenstva. Dve dirki pred koncem sezone ima neuradno šest točk prednosti pred zasledovalci. Danes je bil za Bubničem in Grudnikom tretji Matic Kogej (mitsubishi lancer), ki je za Grudnikom zaostal okroglih sedem sekund.

Rutinirana predstava Aleša Preka (honda civic), ki je potrdil naslov prvaka v evropskem gorskem prvenstvu razreda 5. Foto: Uroš Modlic

Prek potrdil naslov evropskega prvaka

Gorskohitrostni evropski prvak v razredu 5 je postal Aleš Prek (honda civic). Včeraj je odlično odpeljal prvo vožnjo in vodil v svojem razredu 5. V drugi vožnji je že malo rosilo in Vrhničan je raje nekoliko previdneje pripeljal do cilja. S tem je sicer predse spustil Madžara Norberta Nagyja (BMW E36), a ta ga na zadnji dirki v hrvaškem Buzetu ne more več ujeti. Prek je tako potrdil naslov prvaka v razredu 5, na zadnji dirki pa se bo boril še za mesto med prvimi tremi vozniki v skupni razvrstitvi celotne avtomobilske kategorije.

Prek se tokrat ni ukvarjal z uvrstitvijo v slovenskem državnem prvenstvu, zato je tudi zaostal za Matevžem Čudnom (renault clio). Bubnič in Grudnik sta bila za zasledovalca prehitra, z odlično vožnjo pa se je pred Čudna in Preka uvrstil še Matic Kogej (mitsubishi lancer). Idrijčan je tako osvojil pomembne točke v slovenskem državnem prvenstvu, kjer se za naslov prvaka bori z Bubničem in Čudnom. Medtem ko je Bubnič z današnjo zmago prevzel skupno vodstvo, je Čuden pred Kogejem rešil še eno sekundo prednosti.

Drugo mesto za Mateja Grudnika (renault clio). Foto: Uroš Modlic

Čuden je bil spet najhitrejši v državnem prvenstvu divizije II, kjer pa je imel v Preku resnega tekmeca. Tretji Patrik Ruzzier (fiat punto kit car) je zostal 9,8 sekunde. Po pričakovanju je bilo bolj napeto in negotovo v diviziji I. Na prvem treningu je avtomobil razbil Luka Brus (renault clio rally5), a ker poškodbe niso bile prehude, se je lahko vrnil na dirko. Povratek mu je uspel v velikem slogu. Brus je namreč celo zmagal in to s prednostjo 4,1 sekunde pred Klemnom Trčkom (MG ZR 105).

Tudi Trček pa je bil zadovoljen, saj je še povečal prednost v skupnem seštevku državnega prvenstva. Po slabši prvi vožnji je bil tretji Domen Svet (renault clio rally5), ki je sicer v drugo odpeljal najboljši čas dneva v tem razredu. V prvi vožnji je moral po okvari menjalnika odstopiti Aljoša Makarovič (MG ZR 105), kar Trčku na stežaj odpira vrata proti naslovu državnega prvenstva. Toda do konca sezone sta še dve dirki in na voljo je še 60 točk. Skupno ima Trček zdaj 14 točk prednosti pred Svetom, Brus za njim zaostaja 39 točk.

V prvi peterici divizije I sta bila danes še Jan Mrak (MG ZR 105) in Gašper Klemenc (VW polo).

Miha Fabijan (na sredini) je gorski prvak pokala Twingo. Foto: Uroš Modlic

Blaž Cimrmančič je bil razred zase v pokalu Twingo, kjer je navdušil predvsem v drugi vožnji. Foto: Gregor Pavšič

V pokalu Twingo je danes v Ilirski Bistrici pokalni prvak postal Miha Fabijan, ki pa se je v drugi vožnji se je pošteno poigral z živci svojih navijačev. Medtem ko je Blaž Cimrmančič odpeljal vrhunsko drugo vožnjo in bil danes razred zase, je Fabijan osvojil četrto mesto. In to le pol sekunde pred Dejanom Kroflom, s tem pa je neuradno tudi postal pokalni prvak. S Cimrmančičem sta letos po točkah izenačena, imata enake uvrstitve, Fabijan pa ima boljši skupni čas vseh voženj. Danes za Cimrmančičem drugi David Stušek, njegov zaostanek pa že 3,1 sekunde, tretji pa Tilen Kovačič. Fabijan je dejansko temelje naslovu postavil že na uvodni dirki maja v Tolminu, ko si je privozil večji časovni naskok pred Cimrmančičem.

“Po odlični prvi vožnji in drugem mestu, v drugi vožnji nekoliko slabše, tekmeci so bili izjemno hitri. Vsaka napaka v tem avtu pomeni veliko izgubo časa, zato sem komaj zadržal današnje četrto mesto,” je bil po dirki zadovoljen Fabijan.

V pokalni diviziji 5 je med starodobniki tudi danes prepričljivo vozil Matevž Korošec (BMW 325i) in zmagal s prednostjo kar 22 sekund pred Boštjanom Urbančičem (fiat 128 sport coupe).