Poglejte, takega pospeška VW golfa v Sloveniji še niste videli #video

S štarta gorske dirke v Ilirski Bistrici je najbolj brutalno potegnil Avstrijec Karl Schagerl s predelanim VW golfom G60 rallye, ki pa ga poganja motor TFSI z več kot 700 “konji” in prav toliko njutonmetri navora. Avstrijec je uspel prehiteti celo nekatere formule in športne prototipe. Skupno pričakovano prvi favorit Faggioli, med Slovenci najhitrejši Zajelšnik (oba norma M20 FC), v državnem prvenstvu pa na vrhu Milan Bubnič (lancia delta). Na treningih je danes na pet kilometrov dolgi cesti proti Šembijam nastopilo 198 voznikov in voznic.

Odlična vožnja danes za Simoneja Faggiolija (norma M20 FC). Foto: Uroš Modlic Simone Faggioli je bil s časom 2:09.374 in povprečno hitrostjo 139,4 kilometra na uro najhitrejši na uradnem treningu gorske dirke za EP v Ilirski Bistrici. Na petem mestu najhitrejši Slovenec Patrik Zajelšnik.

Med Ilirsko Bistrico in Šembijami je danes uradne treninge začelo 198 voznikov in voznic. Predzadnja dirka evropskega prvenstva je na petkilometrski odsek proti Šembijam pripeljala vsa največja imena evropskega gorskega avtomobilizma in že danes, ko je bil na sporedu le uradni trening, so tisti najboljši vozili izjemno odločno.

Razred zase sta bila po pričakovanju Simone Faggioli (norma M20 FC) in Christian Merli (osella FA30), stara tekmeca iz italijanskega in evropskega gorskega prvenstva. Na prvem treningu je bil Merli hitrejši od Faggiolija in sicer za 0,6 sekunde, a v drugo je najboljši čas dneva vendarle postavil favorizirani Faggioli. Od Merlija je bil hitrejši za 0,8 sekunde, kar pa med njima jutri obeta izjemen dvoboj.

Zajelšnik se bo boril za prestižno tretje mesto

Tretji danes je bil njun rojak Franco Caruso (nova N-01), ki pa je že zaostal 5,2 sekunde. Peti na treningu Patrik Zajelšnik (norma M20 FC) kot najhitrejši slovenski predstavnik. Na prvem treningu je bil Zajelšnik celo tretji, a tudi zdaj za tretjeuvrščenim Carusom - med obema je bil danes še četrti Italijan Diego Degasperi (osella FA30) - zaostaja le slabe štiri desetinke sekunde.

Razlike so resnično majhne; od tretjega Carusa do osmouvrščenega Petra Trnke (norma M20 FC) sta le dve sekundi razlike.

Christian Merli je na prvem treningu dobro izzval Faggiolija, a za favoriziranim rojakom vendarle zaostaja 0,8 sekunde. Foto: Uroš Modlic

To je športni prototip Slovenca Patrika Zajelšnika (norma M20 FC), ki sicer živi v Nemčiji. Za tretje mesto se bo potegovalo več voznikov in Zajelšnik je eden med temi. Faggioli in Merli, oba profesionalca in izjemno izkušena voznika, bosta v skupni razvrstitvi objektivno nedosegljiva. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Uroš Modlic

Matej Grudnik (renault clio) je bil v državnem prvenstvu še najbližje Bubniču. Foto: Gregor Pavšič

Izjemno je danes dirkal Karl Schagerl (VW golf TFSI), ki je bil z naskokom najhitrejši med klasičnimi avtomobili. Avstrijec se je pomešal celo med formule in športne prototipe, skupno pa je treninge končal kot deveti.

Pred drugim najhitrejšim “avtomobilistom” Ronnijem Bratschijem (mitsubishi lancer) ima kar osem sekund naskoka. Med njegovimi zasledovalci so razlike spet mnogo manjše. Sledijo jima Dan Michl (lotus elise), “Dubai” (mitsubishi lancer), Domagoj Pereković (mitsubishi lancer) in Slovenec Milan Bubnič (lancia delta). Bubnič za Bratschijem zaostaja slabih pet sekund.

Bubniču se nasmiha prevzem vodstva v državnem prvenstvu

Bubnič v slovenskem državnem prvenstvu pričakovano nima resnejših tekmecev. Vladimir Stankovič (lola Bo9) je sicer skupno enajsti in najboljši med dvolitrskimi formulami, a v skupno razvrstitev državnega prvenstva na sodi.

Tam je bil Bubniču še najbližje Matej Grudnik (renault clio), a z zaostankom že 7,9 sekunde. Matic Kogej (mitsubishi lancer) je zaostal že več kot dvanajst, Matevž Čuden (renault clio) pa 15,6 sekunde. Med Bubničem, Kogejem in Čudnom se odvija tudi obračun za vodstvo v državnem prvenstvu, kjer se Bubniču za zdaj nasmiha prevzem vodstva.

Nesreča na treningu za domačina Gregorja Vouka (subaru impreza), toda avtomobil je že v delavnici in do zjutraj ga nameravajo popraviti. Foto: Gregor Pavšič

Štirje kandidati za naslov prvaka v pokalu Twingo. Z leve so to Miha Fabijan, David Stušek, Blaž Cimrmančič in Dejan Krofl. Foto: Gregor Pavšič

Omenjeni Čuden je najhitrejši v diviziji II državnega prvenstva in sicer pred Alešem Prekom (honda civic) in Patrikom Ruzzierjem (fia punto kit car), v diviziji I pa za zdaj na vrhu Domen Svet (renault clio rally5). Z enakim dirkalnikom je na prvem treningu nesrečo doživel Luka Brus, ki pa je drugi trening končal le še 2,6 sekunde za Svetom. Oba imata lepo prednost pred ostalimi, čeprav tretjeuvrščeni in vodilni v državnem prvenstvu Klemen Trček (MG ZR 105) za Brusom zaostaja le sekundo.

V pokalu Twingo je bil danes najhitrejši Tilen Kovačič, za njim pa se jutri pripravlja zanimiv četveroboj za naslov prvaka. David Stušek, Dejan Krofl, Miha Fabijan in Blaž Cimrmančič imajo še možnosti za naslov. V pokalni diviziji V je treninge kot najhitrejši končal Matevž Korošec (BMW 325i), drugi je bil Boštjan Urbančič (fiat 128 sport coupe) in tretji Anton Popek (fiat X19).

Jutri bosta v Ilirski Bistrici na sporedu še obe tekmovalni vožnji. Prva se bo začela ob 9. uri, druga pa ob 13. uri.