Svetovno prvenstvo v reliju je bilo zaradi koronavirusa covid-19 že lani močno okrnjeno, tudi začetek nove sezone pa ni bistveno bolj spodbuden. Odpovedali so že reli na Švedskem, kjer organizatorji ne bi mogli nadomestiti izpada prihodkov s strani prodanih vstopnic za obiskovalce - teh zaradi omejitev ob trasi ne bi bilo. Podobni ukrepi so napovedani tudi za reli Monte Carlo. Večkrat so morali že popraviti program relija in ga prilagoditi policijski uri v Franciji. Gibanje na prostem namreč ni dovoljeno med 18. in 6. uro zjutraj. Onemogočene so torej že večerne in nočne hitrostne preizkušnje.

Lokalne oblasti v okolici Gapa bodo danes odločale o morebitnih zaostritvah ukrepov. Regija je močno odvisna od zimskega turizma in tudi tam so trenutno smučišča zaprta. Oblasti zatrjujejo, da se bodo o morebitnih zaostritvah odločili glede zdravstvenega stanja.

Osmo zmago bo v Monte Carlu lovil Sebastien Ogier s sovoznikom Julienom Ingrassio. Foto: Toyota

Organizatorji relija se trenutno še naprej pripravljajo na izvedbo dirke. Ta bi sicer morala na mestu zbrati vse glavne favorite nove sezone, med njimi tovarniška moštva Toyote, Hyundaija in poltovarniškega M-Sport Forda. Reli bi moral imeti 15 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 279 kilometrov.

Naslov svetovnega prvaka brani Sebastien Ogier (Toyota), ki bi v Monte Carlu letos lovil svojo rekordno osmo zmago. Trenutno si sedem zmag deli s svojim rojakom in predhodnikom Sebastienom Loebom.

Začetek SP ni izključen niti na Hrvaškem

Odpovedani reli po Švedski bo v koledarju morda zamenjal reli Artic v okolici finskega Rovaniemija. Odločitev o tem bo padla v naslednjih dneh. Če do tega ne bi prišlo in bi res prišlo do odpovedi monaške rulete, bi se lahko svetovno prvenstvo začelo celo na Hrvaškem (22.-25. april).

Takih prizorov letos na reliju v Monte Carlu in v servisni coni v Gapu zagotovo ne bo. Foto: Hyundai