Dan za adrenalin: danes bo oživela ta primorska vasica #foto

Danes bodo v Novi Gorici dopoldne najprej na vrsti formalnosti (verifikacija, tehnični pregledi), ob 12.30 pa Shakedown test. Lokacija je nova, in sicer dobra dva kilometra dolg odsek na cesti Grgar–Zagorje–Ravnica. Cesta je dokaj hitra, obiskovalcem priporočamo dostop s cilja testne preizkušnje.

Vasica Grgar je v devetdesetih redno gostila avtomobilske gorske dirke. Skupno so jih tam organizirali devet, spadala pa je med hitrejše in tudi tehnično zahtevnejše v Sloveniji. Cesta ni prav zelo široka in tudi ostrih ovinkov je bore malo. Tistih klasičnih serpentin sploh ni. Polna je hitrih in dolgih ovinkov, ki se večkrat "zaprejo". Ima tudi dolgo ravnino in na koncu nje zelo zahteven dvojni ovinek v useku. Spadal je med najtežje kombinacije v slovenskem avtomobilskem športu in zahteval veliko znanja, natančnosti in predvsem poguma. Le kdor je tam zadržal hitrost in ujel pravo linijo, je iz kombinacije odnesel dovolj hitrosti za zaključni šprint do ciljne črte.

Zemljevid: Shakedown test pri Grgarju

Foto: AMD Gorica

Foto: Korda Foto

Zvečer nato sledi že znani uvod v novogoriški reli – tudi letos superspecial po ulicah Nove Gorice. Začel se bo ob 20.31, prva gre na progo posadka z najvišjo štartno številko. Štartni vrstni red bo danes torej obrnjen.

Na štartu bodo vsi najboljši: slovenska favorita sta posadki Turk-Kacin (hyundai i20 rally2) in Grossi-Berlot (hyundai i20 R5), ki se potegujeta za vrh skupne razvrstitve državnega prvenstva. Vložek bo tokrat zaradi koeficienta 1,5 še toliko večji in oba voznika zato relija prav gotovo ne bosta začela brezglavo. Nemški princ Albert von Thurn und Taxis (škoda fabia RS rally2) in mladi Madžar Martin Laszlo (škoda fabia rally2) sta na papirju med glavnimi izzivalci iz ozadja.

Lanska zmagovalca Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) Foto: Korda Foto

Jutri zelo dolg tekmovalni dan

Petek bo v Novi Gorici namenjen šele ogrevanju, saj bo večerna preizkušnja dolga le 2,25 kilometra. Lani jo je najhitrejši Simon Wagner (škoda fabia rally2) prevozil v slabih dveh minutah. Veliko zahtevnejši bo sobotni del, ki prinaša osem hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 83 kilometrov. Šest od osmih preizkušenj je daljših kot deset kilometrov. Prva posadka bo na progi od 7. do 21. ure zvečer. Sredi dneva je resda na sporedu daljši premor, toda osredotočenost bo treba ves dan. Svoje bo v soboto očitno dodalo tudi spremenljivo vreme. Dopoldne naj bi bile ceste suhe, nato vremenoslovci napovedujejo dež.

PETEK:



HP 1 Super Special GO! 20251 Nova Gorica – 2,25 km ob 20.31



SOBOTA:

HP 2 Nozno 1 – 11,75 km ob 8.01

HP 3 Morsko 1 – 10,30 km ob 8.34

HP 4 Nozno 2 – 11,75 km ob 10.55

HP 5 Morsko 2 – 10.30 km ob 11.28

HP 6 Ročinj 1 – ALPACEM – 14,91 km ob 15.14

HP 7 Kromberk 1 – GEN-I – 4,65 km ob 16.17

HP 8 Ročinj 2 – ALPACEM – 14,91 km ob 18.28

HP 9 Kromberk 2 – GEN-I – 4,65 km ob 19.31



NEDELJA:



HP 10 Renče 1 – 16,87 km ob 9.01

HP 11 Banjšice 1 – MAHLE – 10,62 km ob 10.14

HP 12 Ravnica 1 – GEN-I – 4,80 km ob 10.52

HP 13 Renče 2 – 16,87 km ob 12.58

HP 14 Banjšice 2 – MAHLE – 10,62 km ob 14.11

HP 15 Ravnica 2 – GEN-I – 4,80 km ob 14.49

Trasa celotnega relija

Foto: AMD Gorica