Novogoričani konec tedna z novim dirkaškim spektaklom

Konec tedna se obeta nov vrhunski reli v Novi Gorici, ki velja za najtežjega in najpomembnejšega v Sloveniji. Skupno je prijavljenih 94 posadk, štartna številka 1 pa tokrat za Marka Grossija in Taro Berlot (hyundai i20 R5).

Tako pestre zasedbe na reliju v Novi Gorici še ni bilo. Prihaja zanimiva druščina od najstnikov do izkušenih voznikov z več kot 200 odpeljanimi reliji. Na naslov AMD Gorica je prispelo 94 prijav iz 17 različnih držav. V Sloveniji bodo prvič vozili tekmovalci iz Avstralije, Peruja in Omana, v konkurenci bo tudi povsem ženska posadka.

Štartna številka 1 sicer za Marka Grossija in Taro Berlot (hyundai i20 R5), vodilna v državnem prvenstvu. Skupno je devet posadk najvišjega razreda RC2 (Rally2, R5), za Slovenijo rekordnih devet avtomobilov razreda Rally3 (predvsem po zaslugi gostovanja posadk FIA Rally Star) in tokrat kar 27 posadk v razredu dvokolesno gnanih avtomobilov RC4. Med 94 prijavljenimi posadkami jih bo 46 vozilo za točke slovenskega DP.

Foto: Korda Foto

Celotna sezona državnega prvenstva v reliju je bila do zdaj v znamenju lova državnega prvaka Roka Turka za vodilnim Markom Grossijem. V Novo Gorico prihajata oba kandidata za naslov državnega prvaka v razmaku 12 točk.

V slovenskem državnem prvenstvu pod okriljem Zveze za avtošport AŠSLO so letos tekmovalci odpeljali štiri relije - Vipavska dolina, Velenje, Železniki in Dolina zelenega zlata v Žalcu. Tri relije sta dobila Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2), ki branita tudi barve AMD Gorica. Toda zaradi okvare in odstopa na prvem reliju sta državna prvaka v skupnem seštevku še vedno druga. Vodita namreč Marko Grossi in Tara Berlot (hyundai i20 R5). Zmagala sta na reliju Vipavska dolina in bila nato za Turkom trikrat druga. Grossi v Novo Gorico prihaja s prednostjo 12 točk. Novogoriški reli je lani Grossi izpustil, kar bo v osrednjem slovenskem dvoboju letos lahko prineslo manjšo oteževalno okoliščino.

Foto: Uroš Modlic

Foto: Gregor Pavšič

Letos na relijih že 151 različnih tekmovalcev

Tretji skupno med vozniki je Darko Peljhan s sovoznikom Matejem Čarjem (VW polo proto). Dvakrat sta bila letos tretja in se bosta potegovala za končno mesto na zmagovalnih stopničkah v državnem prvenstvu. Glavna tekmeca po točkah bosta Mark Škulj in Pia Šumer (opel corsa rally4), letos še nepremagana v Diviziji 2 dvokolesno gnanih avtomobilov, Peljhanu pa bi lahko "ponagajal" tudi vse hitrejši Mitja Klemenčič (škoda fabia R5) s sovoznikom Vilijem Ošlajem. Klemenčič za Peljhanom zaostaja deset točk.

V prvi deseterici so med vozniki skupno še Aleš Zrinski (škoda fabia rally2), Boštjan Logar (škoda fabia rally2), Jan Medved (opel corsa rally4), Janko Čebron (mitsubishi lancer EVO9) in Vasja Miklavčič (renault clio).

Letos je na relijih v Sloveniji že nastopilo 76 različnih voznikov in 75 različnih sovoznikov oziroma sovoznic. Skupno torej kar 151 različnih tekmovalcev.

Škulj brani popoln izkupiček

V Diviziji 2 ima Škulj popoln izkupiček in že 38 točk prednosti pred lanskim prvakom Medvedom. Z zanesljivimi vožnjami je tretji Ambrož Kavs (peugeot 208 rally4). Sezono je odlično začel Klemen Kovačič (opel corsa rally4), ki pa je odpeljal le uvodni reli sezone. Zelo hitra sta bila Simon Rončel s sovoznikom Davidom Kavčičem in Mitja Glaseničnik s sovoznikom Matejem Pistotnikom (oba peugeot 208 rally4). V tem razredu je letos nastopilo že 27 različnih voznikov.

V Diviziji 3 smo na posameznih relijih spremljali zelo zanimive vožnje Vasje Miklavčiča s sovoznikom Martinom Černigojem in Roberta Kresnika s sovoznico Nives Cotič (oba renault clio RS), prav takopa tudi atraktivnega Jake Valanta s sovoznikom Markom Stoparjem (BMW M3). Zavoljo tehničnih okvar tekmecev pa ima Miklavčič že 51 točk prednosti in bi z zmago v Novi Gorici že lahko postal državni prvak. Drugo mesto drži Tomaž Šuligoj (fiat punto) s sovoznikom Milošem Hvalo.

Slejko bo izpustil že drugi reli zaporedoma

V Diviziji 1 je prvi del sezone najbolje odpeljal Domen Slejko s sovoznico Klaro Slejko (opel adam cup), ki je dvakrat zmagal in bil enkrat drugi. Toda ker ga ni bilo na reliju v Žalcu, je Slejkova prednost pred tekmeci splahnela na vsega tri točke. V zadnjem hipu je moral odpovedati tudi nastop na novogoriškem reliju. Skupno mu je najbližje hrvaški gost v slovenskem državnem prvenstvu Vjekoslav Čičko (renault clio rally5), tretje mesto pa drži Aljaž Rovan s sovoznico Jano Rudolf (VW polo). Rovan zaostaja že 31 točk, ostali od Aljoža Bratoža (renault clio) pa še bistveno več in favoriziranega Slejka realno ne morejo več ujeti.

V mladinski kategoriji do 25 let med vozniki zanesljivo vodi Škulj pred Slejkom in Domnom Mihevcem (renault clio RS), med sovozniki pa Tara Berlot pred Klaro Slejko in Jano Rudolf.