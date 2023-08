Da bo preprosto? Kdor je mislil tako, se je zelo motil. #video

Žalec je gostil četrti reli državnega prvenstva, ki so ga organizirali prvič in prejel je izjemno dobre ocene. Tekmovalce je navdušila tehnično zelo zahtevna in hitra trasa relija, s katero sta nahitreje opravila državna prvaka Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2). Čeprav je bil reli kratek, je skrival veliko pasti in predvsem popeskanih ovinkov.

Foto: Gregor Pavšič Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) sta kljub prazni pnevmatiki zmagala na prvi izvedbi relija Dolina zelenega zlata v Žalcu. Turk je dobil sedem od devetih hitrostnih preizkušenj in imel 19 sekund prednosti pred Markom Grossijem in Taro Berlot (hyundai i20 R5). Odlična tretja Mark Škulj in Pia Šumer (opel corsa rally4), ki sta zmagala med dvokolesno gnano konkurenco. V prvi peterici še posadki Boštjan Logar - Rok Gomizelj (škoda fabia rally2) in Darko Peljhan - Matej Čar (VW polo proto). Logar je za Škuljem zaostal 24,8 sekunde, Peljhan za Logarjem le 3,8 sekunde. V diviziji 3 zmaga za posadko Kersnik-Cotič (renault clio RS), v diviziji 1 pa za Mrak-Vončina (suzuki swift).

Skupna razvrstitev: Turk-Kacin (hyundai i20 rally2); 2. Grossi-Berlot (hyundai i20 R5) + 0:19,0; 3. Škulj-Šumer (opel corsa rally4) + 2:09,6; 4. Logar-Gomizelj (škoda fabia rally2) + 2:34,4; 5. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 2:38,2; …

Divizija 2: Škulj-Šumer (opel corsa rally4), Medved-Šavelj (opel corsa rally4) + 1:59,7; 3. Glasenčnik-Pistotnik (peugeot 208 rally4) + 3:12,3; …

Divizija 3: Kresnik-Cotič (renault clio RS); 2. Mihevc-Žakelj (renault clio RS) + 0:40,9; 3. Valant-Stopar (BMW M3) + 0:41,7; …

Divizija 1: Mrak-Vončina (suzuki swift); 2. Čičko-Kokolić (renault clio rally5) + 2:24,1; 3. Mrevlje-Komel (honda civic) + 2:31,0; …

Video - veliko akcije v okolici Žalca

Organizacijska ekipa AMD Vili, ki je z odliko pripravila prvi reli Dolina zelenega zlata. Foto: AMD Vili

Mark Škulj in Pia Šumer (opel corsa rally4). Foto: Aljaž Jež

Foto: Gregor Pavšič

Organizatorji iz AMD Vili so reli v Žalcu organizirali prvič in čeprav je bil ta kratek, je pustil odličen vtis. Središče Žalca je bilo že na štartu in v petek na prvi hitrostni preizkušnji povsem v znamenju avtomobilske dirke, svoje pa je v nadaljevanju dodala izbira trase. Hitrostne preizkušnje so bile zelo hitre in tekoče, večina ovinkov je bila popeskanih. Ker so bile preizkušnje za vse voznike povsem nove, so ovinki skrivali številne pasti. Zato so tudi favoriti pred štartom končni razplet napovedovali z veliko mero previdnosti.

“Že dolgo v Sloveniji nismo vozili takega relija. To je tak pravi reli s popeskanimi ovinki. V zadnjih letih smo že kar malo pozabili kako je to videti,” s pohvalami na račun organizatorjev ni skoparil Marko Grossi, ki je med relijem dvakrat prehitel Turka. Prvič po petkovi uvodni preizkušnji, drugič v soboto, ko je Turk na eni izmed preizkušenj vozil s prazno pnevmatiko. Zaostanek v cilju je bil majhen, vendarle pa je Turk dobil sedem od devetih preizkušenj. “Na naslednji reli v Novi Gorici, ki bo vrhunec domače sezone in največji slovenski reli, se bom poskušal še bolje pripraviti. Ne bo lahko ogroziti Roka, toda zdaj bomo vstopili v najbolj zanimiv del sezone,” je še dodal Grossi. V skupnem seštevku ima pred Turkom še 12 točk prednosti.

Na cestah je bilo veliko pasti. Tako je platišče in pnevmatiko uničil Aleš Zrinski (škoda fabia rally2). Foto: Gregor Pavšič

Eden od junakov relija je bil prav gotovo Mark Škulj s sovoznico Pio Šumer (opel corsa rally4). Drugič letos je bil na zmagovalnih stopničkah v skupni razvrstitvi, ob tem pa je zanesljivo zmagal v svoji Diviziji 2 za dvokolesno gnane avtomobile.

“Brez skrbi, nekaj rezerve je še,” je svoje moštvo med relijem miril Škulj. Prioriteta zanj je bila seveda Divizija 2, kjer je želel s četrto zmago narediti še en korak proti želenemu naslovu državnega prvaka. Toda majhne razlike za Turkom in Grossijem so ga hitro premamile v lov za sekundami s štirikolesno gnanimi dirkalniki Rally2 oziroma R5. Škulj je uspešno izkoristil dejstvo, da mu hitre preizkušnje ustrezajo in da ima letos poleti za sabo že dva relija za evropsko prvenstvo.

Boštjan Logar in Rok Gomizelj (škoda fabia rally2) sta si na zadnji HP priborila končno četrto mesto. Foto: Gregor Pavšič

Robert Kresnik in Nives Cotič (renault clio RS) tokrat brez tehničnih težav na poti do zmage. Foto: Gregor Pavšič

Medved drugi, Glasenčnik prvič letos v cilju

Nedavni reli Barum na Češkem je v marsičem celo spominjal na reli v Žalcu. V drugi polovici relija je zanesljivo ugnal svoje glavne tekmece s štirikolesno gnanimi dirkalniki (Logar, Klemenčič, Zrinski …) in imel pred Logarjem v cilju 24,8 sekunde naskoka. Še sredi relija je bil Škulj četrti, dobri dve sekundi za Logarjem.

V diviziji 2 je Škulj dobil vse hitrostne preizkušnje in slavil s prednostjo skoraj dveh minut oziroma 1,5 sekunde na kilometer. Drugi je bil Jan Medved s sovoznikom Izidorjem Šavljem (opel corsa rally4). Aktualni prvak tega razreda po pričakovanju ni imel odgovora na čase Škulja, je pa v tem množičnem razredu za seboj zadržal ostale in bil zanesljivo drugi. Tretji v diviziij 2 tokrat Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik (peugeot 208 rally4), ki sta sploh prvič letos pripeljala do cilja.

Prevlada Kresnika in Mraka v divizijah 3 in 1

V diviziji 3 je tokrat odličen reli uspel Kresniku in Nives Cotič (renault clio RS), ki sta imela letos veliko smole. Tokrat sta pokazala vrhunske vožnje in zanesljivo zmagala. Na eni izmed hitrostnih preizkušenj sta postavila celo šesti čas v skupni razvrstitvi. Zelo izenačeno je bilo v boju za drugo mesto, saj je Domen Mihevc (renault clio RS, sovoznik David Žakelj) le za 0,7 sekunde ugnal Jako Valanta (BMW M3, sovoznik Marko Stopar). Vodilni v skupnem seštevku, Vasja Miklavčič (renault clio RS, sovoznik Martin Černigoj) je bil tokrat peti. V tem razredu je Kresnik dobil šest preizkušenj, Valant dve in Mihevc eno.

V diviziji 1 na štartu ni bilo vodilnega v državnem prvenstvu Mitje Slejka (opel adam cup), zato pa je konkurenco okrepil nekdanji prvak Nejc Mrak (suzuki swift). S sovoznikom Darkom Vončino je dobil osem hitrostnih preizkušenj, le na eni je najhitrejši čas postavil Denis Mrevlje s sovoznikom Frankom Komelom (honda civic).

Prihodnji teden se avtomobilistična sezona v Sloveniji nadaljuje z gorsko dirkom za evropsko prvenstvo v Ilirski Bistrici, naslednji reli pa bo potekal septembra v Novi Gorici.

Pia Šumer, sovoznica Marka Škulja. Foto: Gregor Pavšič

Nejc Mrak in Darko Vončina (suzuki swift) - zmagovalca Divizije 1. Foto: Gregor Pavšič

